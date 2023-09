Sve o novom timu Partizana: Obradović odabrao 13 igrača i ima obavezan uslov za nove

Partizan je sklopio tim za start sezone i izvjesno je da će u narednom periodu biti još promjena i dolazaka.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

KK Partizan zvanično je predstavio u srijedu svoju novu ekipu u okviru Evroliginog "media deja". Pet dana pred prvi takmičarski meč, protiv Mornara u Štark areni u ponedjeljak uveče, jasne su konture novog crno-bijelog sastava, koji će pokušati da izjednači prošlosezonske uspjehe i da napravi korak dalje, da se plasira na Fajnal-for Evrolige.

Obraćanje Željka Obradovića uobičajeno je izazvalo veliku pažnju. Dok su na terenu u dresovima Partizana bile novajlije, kombo-bek Ognjen Jaramaz (Bajern), američki centar srpskog porijekla Frenk Kaminski (Hjuston), najzvučnije pojačanje na "spoljnim" pozicjiama Pi-Džej Doužer i poljsko krilo Mateuš Ponitka (Panatinaikos), "Žoc" je rekao da je regionalni šampion i dalje na tržištu i da još traži pojačanje. Navijači su prethodnih nedjelja i mjeseci iščekivali bombu i još je iščekuju, dok se s vremena na vrijeme pojavljuju zaista zvučna imena, poput Kendrika Nana, beka koji je i u Americi bio u stanju da postiže po 15,3 ili 14,6 poena po sezoni. Iako je on u međuvremenu bio "viđen" u Olimpijakosu, taj transfer se još nije dogodio.

"Ne znamo još ništa i nije tajna da hoćemo još jednog igrača. Ipak, ne žurimo i nećemo donositi odluke na brzinu. Trudimo se da to bude najbolja moguća opcija za Partizan i ako je ne bude, nećemo nikoga potpisati. Hoćemo da budemo sigurno da će igrač koga potpišemo donijeti dodatni kvalitet ekipi", rekao je o toj potrazi šef struke Partizana, Željko Obradović.

Kako Partizan izgleda u trenutku početka sezone i nakon priprema koje je završio sa nekoliko "vezanih" tesniih poraza (Studentski centar, Efes i Bajern). O taktičkim zapažnjima poslije priprema Obradović je rekao da bi mogao da priča satima, ali da je to sve uobičajeno. "Možemo da se sklonimo poslije jedno sedam-osam sati da razgovaramo. To bi otprilike bilo to vrijeme. Detalji su uvijek najvažniji, detalji svakog segmenta košarkaške igre".

Vidi opis Sve o novom timu Partizana: Obradović odabrao 13 igrača i ima obavezan uslov za nove Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 14 / 14

Posmatrano po pozicjiama, Partizan na mjestu plejmejkera trenutno ima primarna rješenja Aleksu Avramovia i Ognjena Jaramaza, mada je poznato da Željko Obradović ne vjeruje u klasičnu podjelu uloga, pa se podrazumijeva da će i ove sezone loptu u rukama imati i Kevin Panter, Pi Džej Doužer, a naravno vidjeće se i na kojoj poziciji ili pozicijama će stići pojačanje i koliko će biti novajlija. U spoljnoj liniji ponovo će važnu ulogu imati i šuter Džejms Naneli, koji je bio "meč viner" u brojnim utakmicama crno-bijelih prošle sezone, tu je i poljski novajlija Ponitka, kao i srpski starosjedioci, Danilo Anđušić i Uroš Trifunović.

Na visokim pozicijama Partizan je za sada mijenjao najmanje. Zek Ledej, jedan od stubova šampionskog tima iz prošle sezone, produžio je ugovor tokom ljeta i ponovo će zauzeti svoje mjesto u reketu, kao i Alen Smailagić, koji zbog zdravstvenih razloga nije mogao da putuje sa reprezentacijom na Mundobasket. Tu je i novajlija Frenk Kaminski, čije će navikavanje na evropsku košarku biti sigurno praćeno sa dodatnom pažnjom, jer je on igrač čije ime ima težinu u američkoj košarci, a tu su i starosjedioci Tristan Vukčević i Balša Koprivica.

Pred Partizanom će biti niz utakmica, Željko Obradović izbrojao je više od 40 u prva četiri mjeseca sezone, što će ostaviti veliki prostor svim igračima za dokazivanje i za nametanje Obradoviću. I prošle sezone je rotirao ekipu, rasporedio minutaže svim košarkašima i dao svima priliku da steknu njegovo povjerenje. Ista će priča biti i ove sezone i ista će priča biti i sa čitavim timom kada su u pitanju navijači, koji će ponovo dolaziti u Štark arenu u velikom broju. "Rekordnom!", poručio je predsjednik kluba Ostoja Mijailović na konferenciji za novinare u četvrtak, na kojoj je govorio i o prelaznok roku.

"Bitno je i to da znate, da nismo završili prelazni rok, da ćemo dovesti jednog ili eventualno dvojicu igrača, to zavisi od Zorana i stručnog štaba. Nećemo dovoditi igrača po svaku cijenu da bismo potpunili formu, mora da se uklopi u ambicije, u klupski mozaik, da ne silujemo da ne bude da moraju da dolaze po svaku cijenu".