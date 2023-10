Zvezda mora da se "vadi" protiv Partizana: Sjetite se kako je bilo prošle sezone

Crvena zvezda je trenutno bez poraza u ABA ligi, ali nakon tri vezana neuspjeha u Evroligi upalili su se neki alarmi na Malom Kalemegdanu.

Crvena zvezda Meridianbet je kompletno rekonstruisala tim za ovu sezonu, dovela je dvocifren broj počajanja i praktično su od prošlosezonske ekipe u sastavu ostali Branko, Lazić, Nemanja Nedović, Stefan Lazarević, Dalibor Ilić, Ognjen Kuzmić i Luka Mitrović. Nije se u klubu ni krilo da su ambicije veće nego ikad, ali sada je situacija lošija nego što se očekivalo.

Nakon silovitog starta i prvobitne tri utakmice u kojima je djelovalo da forma ide nagore, da potpuno novi tim uspjeva da se poveže i uigra uslijedila su tri poraza. Tijesna, u kojima je bilo i stvari za hvalu i pozitivnih tačaka, ali poraza koji se pišu i koji su Crvenu zvezdu bacili sa prvog mjesta Evrolige na kom se našla poslije prvog kola u donji dio tabele.

Sada slijedi duel sa FMP-om u Železniku u ponedjeljak od 18 časova, a onda – dva "vječita derbija" u koje su oba rivala željela da uđu sa makar jednom pobjedom više na svom kontu.

KRENULO JE DOBRO!

Crvena zvezda je izgledala dosta "klimavo" u prvom poluvremenu utakmice sa Igokeom kojom je otvorila sezonu, što su igrači nakon meča i sami priznali. Ipak u prvom zvaničnom meču sezone niko nije ni očekivao punu formu, ali je igra u drugom poluvremenu i kranja pobeda 81:63 obećavala. To je bila najava za ono što je slijedilo, a to su dva demoliranja rivala.

Asvel je pao 94:73 u "Areni" u meču u kome je Šabaz Nejpir oduševio navijače driblinzima i fintama, a moglo je to da bude i još ubjedljivije da Zvezda nije pred kraj spustila nogu sa gasa. Zatim je stigao derbi ABA lige sa Cedevita Olimpijom i sigurno najbolji meč ove sezone. Pobjeda od 94:51 dovoljno govori, ali zaista je tim Duška Ivanovića na ovom meču izbrisao rivala sa parketa. A onda su došli porazi i jedna pobjeda koja je malo koga oduševila, iako je trener nakon tog meča istakao jasno upozorenje:

"Momci su odigrali fokusirano, angažovano, disciplinovano, ali smo još daleko od onoga kako bi trebalo da igramo. To će se vidjeti u ovim narednim utakmicama koje dolaze."

GREŠKE, PROPUŠTENE ŠANSE I PRITISAK

Kada su se navijači nadali nastavku niza, pogotovo što je sljedeći rival bio Žalgiris, to se nije desilo. Pamte se i provokacije i NATO zastave na tribinama u Kaunasu, ali ne samo to, već i konstantni porazi u "Žalgirio areni". Djelovalo je da bi tome moglo biti kraj pošto je Zvezda držala me u svojim rukama, vodila 63:54 na staru četvrte četvrtine, ali je onda stala. Vidjeli smo seriju domaćina 7:0 i sve je palo u vodu, do kraja meča su akcijama u kojima su tražili slobodnog Brejdija Maneka izabranici Kazisa Maksvitisa došli do pobjede.

Borac je pao u Čačku sa 93:87, ali je i ta pobjeda bila znak da forma više ne ide nabolje, pošto je jedva slomljen otpor Čačana, a onda se u duplom kolu Evrolige desio dupli poraz. Monako je u Areni loše počeo, vodila je Zvezda na početku posljednjeg dijela igre, ali su onda greške Šabaza Nejpira i loša zaštita obruča presudili crveno-bijelima. U Bolonji je protiv Virtusa zvezda počela vrlo loše i bila u konstantnom minusu, a i kada se probio Šabaz Nejpir i u drugom poluvremenu doveo u red svoj tim to nije bilo dovoljno za pobjedu.

SAD ŽELEZNIK PA DERBI! I TO DVA PUTA...

Naredni meč Crvena zvezda u ponedjeljak u Železniku i moraće da pobijedi! Nema prostora za kikseve u ABA ligi, vidjeli smo u svim sezonama iza nas koliko je to prvo mjesto na kraju regularnog dijela bitno. A onda dolaze derbiji!

Crvena zvezda će prvo igrati sa Partizanom u "Areni" u četvrtak od 18:30 u okviru Evrolige, a onda slijedi možda čak i bitniji meč narednog ponedjeljka od 20:00 u okviru ABA lige. Na oba meča je domaćin Partizan, što će itekako značiti iako obje ekipe igraju na istom terenu.

PROBLEM SA NEDOVIĆEM! Nemanja Nedović je izašao iz igre u meču sa Virtusom u prvom poluvremenu i nije se vraćao u igru. Vidjećemo u kakvoj će formi i stanju biti pred naredne mečeve.

U sezoni sa preko osamdeset utakmica porazi u Evroligi mogu da se isprave i jedna dobra serija može da tim iz donjeg dijela tabele dovede do plejofa, pogotovo u novom sistemu u kome 10 timova ide u doigravanje. Ipak, Crvena zvezda nakon tri uzastopna poraza u Evroligi ide u Železnik, a onda dva puta na noge najvećem rivalu koji takođe ima skor 1:3 u Evroligi i takođe je bez poraza u ABA. Ovo bi, za obje ekipe, mogao da bude momenat u kome se lomi sezona, u kome tim kreće da raste i ide ka šampionskim ambicijama, ili pak momenat u kome ekipi opada tonus i kada kreće kriza.

Prošle sezone je 27. januaru 2023. godine Partizan dočekao u krzi, a Crvena zvezda nakon perioda vrlo dobrih rezultata. Jedan poen (79:78) presudio je u korist Partizana i taj trijumf je crno-bijele na kraju prilično pogurao ka četvrtfinalu Evrolige i tituli u ABA. Derbiji ispred nas dolaze u povoju sezone, ali donose i mnogo više od obične borbe za pobjede. Mnogo toga će se sada lomiti, ali crveno-bijelima je prvo na redu FMP, a crno-bijelima Mega.