Šabaz Nejpir je pročitan - ne osjeća ekipu! Brutalna kritika Zvezdinog pleja: "On igra za sebe!"

Nekadašnji srpski košarkaš Nenad Miljenović kritikovao je igru Šabaza Nejpira u derbiju protiv Partizana.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Partizana prvi derbi (86:83) u novoj sezoni, a navijači su kao najveće krivce za taj neuspjeh istakli dvojicu plejmejkera. Šabaz Nejpir i Miloš Teodosić nisu blistali u završnici - kada je tim Željka Obradovića u roku od samo nekoliko minuta uspio da nadoknadi dvocifren zaostatak, okrene meč u svoju korist i mirno stigne do velike pobjede koja bi mogla da ima izuzetan značaj na nastavak sezone.

Iako je tokom ljeta stigao u Beograd kao najveće pojačanje kluba, Šabaz Nejpir nije blistao u veoma važnom meču protiv Partizana - "potrošio" je nekoliko napada dok je Zvezda imala sigurnu prednost i dozvolio rivalu da se vrati u meč. Nerezonski potez iskusnog Nejpira unijeli su paniku u crveno-bijele redove, a utisak je da mu je trener Janos Sferopulos vjerovao više nego što je bilo neophodno. Takvog stava je i bivši košarkaš Nenad Miljenović, koji je objasnio gdje je Šabaz Nejpir griješio tokom meča!

"On igra za sebe, u nekom svom ritmu i u ritmu svojih poteza - kako bi on htio. Ne djeluje mi kao da ima širu sliku da li je to dobro za ekipu i kako to treba da izgleda cjelokupno. Sad su ekipe, onako što se kaže, 'provalile su ga' da mu ne prija prosto agresivnost defanzivna kako na lopti tako i u 'pik end rolu' jer ne voli da se riješi lopte. Samim tim cijeli napad Zvezde nema nikakav 'flou' jer on ne pušta loptu na vrijeme, a onda uđe Teodosić pa onda sve izgleda normalno. Vidi kako Teo lako pusti loptu, a to je razlika, u tim detaljima kada neko osjeća ekipu, kada je neko pravi plejmejker, a sa druge strane neko ko realno nije. Nejpir već pokazuje nekim rješenjima da on je više na poziciji dva nego na poziciji jedan što za Zvezdu možda i nije dobro jer se sigurno očekivalo od njega da bude nosilac, a da Teo bude neko ko će da pripomogne, a ne da nosi Zvezdu tokom cijele sezone. A na kraju će ispasti drugačije, da će Teo morati da bude taj koji će da nosi. Mislim da se trener Sferopulos onako malo reputacijski odlučio za Nejpira u smislu 'derbi je, imamo neku prednost, bolje i da izgubim sa Nejpirom nego da sad pustim Jaga'. Iako je Jago bio odličan!", rekao je nekadašnji košarkaš Nenad Miljenović u podkastu "EuroleagueChitChat" novinara Marka Ljubomirovića.

VIDEO:#EuroleagueChitChatpost derbi: Kako je Šabaz Nejpir uticao na igru#KKCZi krajnji rezultat, i zašto je uopšte bio na terenu u finišu?pic.twitter.com/NkYp7yJHDG — Marko Ljubomirović (@LjubomirovicM)October 27, 2023

Podsjećamo, američki košarkaš Šabaz Nejpir izabran je 2014. godine kao 24. pik na NBA draftu. Uzeli su ga Šarlot Hornetsi, ali je iste noći trejdovan u Majami za koji je igrao tokom prve sezone. Nastupao je još i za Orlando, Portland, Bruklin, Minesotu, Vašington, a zatim i na drugom kraju svijeta. Nakon Zenita iz Sankt Peterburga zaigrao je u Meksiku, zatim u dresu Olimpije iz Milana i na kraju za Crvenu zvezdu, čije je najveće pojačanje za tekuću sezonu. Ipak, partije koje pruža nisu na nivou kakav se očekivao...