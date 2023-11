Paklen raspored Crvene zvezde u novembru

Crvena zvezda ima paklen raspored u novembru.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda Meridianbet uspjela je da se vrati na pobednički kolosijek nakon bolnih poraza od Partizana i nedjelju dana kasnije u boljem raspoloženju gleda ka onome što dolazi. A kalendar pokazuje da tim Janisa Sferopulosa u novembru čeka pravi "pakao" i ne zna se koja utakmica izgleda teža od koje u Evroligi. U regionalnom šampionatu je situacija svakako lakša nakon što su crveno-bijeli pregurali najteže gostovanje i derbi protiv Budućnosti, ali će u Evropi Zvezda protiv favorizovanih timova tražiti način da popravi evroligaški skor koji je trenutno 2-4.

Sve počinje iz Barselone, gdje će crveno-bijeli u petak 10. novembra gostovati španskom timu (20.30 časova). Sastav Rožera Grimaua je na skoru 5-1 i nije potrebno isticati koliki je favorit u petak kod kuće, kao i protiv velike većine timova u Evropi.

Poslije tog meča, Zvezdi slijedi gostovanje u Zadru (u nedjelju 12.11 u 17 časova), pa je nakon toga čeka duplo kolo Evrolige. Najprije će u utorak dočekati Fenerbahče (14.11 u 20.45), pa onda u četvrtak ide u Pirej na gostovanje Olimpijakosu (16.11 u 20.15). Poslije toga u Beograd dolazi Mornar (20.11 u 20 časova), pa onda stiže Armani (24.11 u 20.30). Posljednja utakmica u novembru je protiv Krke u Novom Mestu i zakazana je za 25.11 u 18 časova, ali je izvjesno da se neće igrati dan poslije evroligaškog duela protiv Italijana, već da će doći do malog pomjeranja.

Ovako izgleda raspored Zvezde u novembru:

Barselona - Crvena zvezda (petak 20.30 časova)

Zadar - Crvena zvezda (nedelja, 17.00)

Crvena zvezda - Fenerbahče (utorak, 14, novembar 20.45)

Olimpijakos - Crvena zvezda (četvrtak, 16. novembar 20.15)

Crvena zvezda - Mornar (ponedeljak, 20. novembar 20)

Crvena zvezda - Armani (petak, 24, novembar 20.30)

Krka - Crvena zvezda (subota, 25. novembar)*

*izvjesno pomjeranje

Dobra vijest za grčkog stručnjaka je svakako to što se Nemanja Nedović oporavio i vratio u tim. Bio je igrač odluke protiv Budućnosti (16, 4as), a propustio je oba vječita derbija. Adam Hanga je propustio drugi duel sa Partizanom, vratio se protiv Bajerna, ali je protiv Podgoričana na parketu proveo samo četiri minuta, osjetio je bol i čekaju ga dodatne analize.

Još jedan detalj može da raduje Sferopulosa, a to je dobra partija Šabaza Nejpira protiv Budućnosti (14, 4/4 za dva, 1/1 za tri, 3/3 sa penala, 3 as). Iks faktor u prethodnom periodu bio je Jago dos Santos i on je pokazao da na njega mogu ozbiljno da računaju. "Ovaj tim ima mnogo talenta, blagosloven sam što sam tu, gledao sam Teodosića celog života, Šabaza, sve, sad igramo zajedno. Kada god sam na parketu hoću da uživam, bez obzira na to da li ću dati 20 ili nula poena", poručio je Jago.

Biće potrebna široka rotacija i još veća "borbena gotovost" svih u crveno-bijelom taboru. Kreće pakleni raspored, a skor je 2-4...