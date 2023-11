Tuča na meču kadeta u Valjevu! Zakačili se treneri, nastala gužva, pa uletjeli i roditelji s tribina! (VIDEO)

Užasne scene stižu sa košarkaške utakmice kadeta u Valjevu.

Na utakmici Međuregionalne košarkaške lige Srbije za kadete u Valjevu došlo je do vrlo ružnog incidenta. Susret između Metalca i Radničkog prekinut je još u prvoj četvrtini zbog opšte tuče aktera utakmice. Na 37 sekundi do kraja prve četvrtine, trener Metalca Vladimir Panić i trener Radničkog Aleksandar Icić su ušli u verbalni sukob zbog prethodne sudijske odluke, poslije čega su dobili "dvostruku tehničku" i izbačeni su sa utakmice, a to je bio samo početak haosa.