Poklonio sam Zvezdi cijeli ugovor! Tomić: Nikad nisam pričao o ovome - tražio sam samo ono što sam zaradio!

Bivši trener Zvezde otkrio detalje svog rastanka sa crveno-bijelima.

Izvor: MN PRESS

Odlazak Milana Tomića iz Crvene zvezde u jesen 2019. bio je za mnoge iznenađenje, jer je poslije slabog početka sezone sam prelomio i rekao da je kraj. Poslije poraza od Krke, on je spakovao svoje stvari i napustio klub, a u intervjuu za "Meridian sport" otkrio je detalje razlaza. On je sada opet u Beogradu kao član stručnog štaba Armanija.

"Kada se desio razlaz, cijeli ugovor sam poklonio Zvezdi. Nisam tražio ništa osim onoga što sam zaradio. Mogao sam da ostanem do kraja sezone, ali osjetio sam da nešto ne valja unutar tima. Borio sam se, ali postojali su određeni problemi. Nikada nisam pričao o detaljima, pa neću ni sada. Ja sam to uradio zbog Crvene zvezde. U tom trenutku je bilo najbolje za klub da odem, a da dođe drugi trener, da bi Zvezda do kraja sezone mogla da uradi nešto. Desio se kovid, pa sezona nije ni završena. Nikada se nisam plašio svojih poteza. Ponavljam, nikada nisam tražio nijedan evro osim onoga što sam odradio do trenutka dok sam bio u klubu."

Tomić je rekao da je i dalje u odličnom odnosu sa predsjednikom kluba Nebojšom Čovićem i sa svima na Malom Kalemegdanu.

"Ja sam i dalje u sjajnim odnosima sa Nebojšom (Čovićem) i svim ljudima u Zvezdi...", kazao je Tomić, koji je u sezoni 2018/19 vratio Zvezdu iz Evrokupa u Evroligu i donio titulu ABA lige. "To je bila jedna od najtežih sezona za klub. Jer da se ponovo nije osvojila ABA liga, drugi put zaredom, ne bi se igrala Evroliga, što je mogao da postane veći problem. Morao sam odmah da vratim klub u najjače takmičenje, sa budžetom koji nije bio preveliki. Mnogo teška sezona, veliki pritisak, ali to meni ne smeta. Hvala Bogu završilo se sve na najbolji način."

Da li bi opet bio trener Zvezde? "Nikad nemoj da kažeš – ne. Uvijek sam spreman za razgovor, zašto da ne."

Tomić je nakon odlaska iz Zvezde radio u Peristeriju u sezoni 2021/22, a ove je prihvatio poziv da se priključi Mesini u ambicioznom projektu u Italiji, gdje opet sarađuje sa ljubimcem zvezdaša, Bilijem Beronom. Američki šuter ove sezone ima problem sa povredom poslije operacije lakta i zato ga navijači Zvezde neće pozdraviti ovog petka, za razliku od Tomića.