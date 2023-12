Aleksa igrao fudbal i bio reprezentativac! Ovo niste znali: Driblao je kao Mesi! Neko ga tamo iznervirao, pa je otišao

Poznati srpski košarkaš ispričao sjajne anegdote iz duge i uspješne karijere.

Izvor: Youtube/Jao Mile podcast

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i Partizana Čedomir Vitkovac gostovao je u podkastu "Jao Mile" i otkrio zanimljive anegdote iz svoje karijere. Kao talenat iz Kruševca stigao je na Mali Kalemegdan iz Napretka 2003, potom je sezonu proveo u Vojvodini pa dvije godine nastupao za Partizan, zatim je u dva navrata igrao za Budućnost, još jednom za Partizan...

Nastupajući za regionalne velikane, Vitkovac je dijelio svlačionicu sa mnogim asovima, osvojio čak 17 trofeja, a sjajan je kuriozitet da je igrao i sa nekadašnjim mladim reprezentativcem Srbije i Crne Gore u fudbalu, Aleksom Popovićem.

Bivši krilni košarkaš otkrio je da je crnogorski reprezentativac prije ulaska u svijet igre pod obručima bio veoma uspješan fudbaler. I reprezentativac nekadašnje države!

"Ja se i ne sjećam da li smo nekad igrali fudbal i da li je bio dobar, da ne griješim dušu! Ali na primjer, imao sam u Budućnosti Aleksu Popovića, on je bio reprezentativac SCG u fudbalu, u mladim kategorijama. I onda se prešaltao na košarku. Ne znam da li ga je neko tamo iznervirao, da li ga je naljutio neki trener, šta znam..."

Aleksa Popović (36) počeo je košarkašku karijeru u Danilovgradu, potom je igrao i za Lovćen, a najduže je nosio dres Budućnosti, od 2010. do 2015. godine. U Srbiji je igrao za Metalac, u inostranstvu za Solnok, a u Crnoj Gori potom za Studentski centar, Danilovgrad, Lovćen... Od 2021. bio je plejmejker Bosne.

Izvor: MN PRESS

"Mislim da je ta neka priča bila. On je jedini čovjek koga znam da kada se igra fudbal, on uzme onu loptu i igra kao Mesi. Nije to ono 'on igra dobro', već uzme loptu i dribla nas desetoricu", rekao je Vitkovac.

"OTAŠ I FUDBAL? ZNAO JE I DEJO!"

Čedomir Vitkovac govorio je i o još jednom košarkašu-fudbaleru Budućnosti, Nikoli Otaševiću. Legendarni plejmejker iz Užica takođe je u jednom dijelu karijere bio i košarkaš i fudbaler, i to istovremeno dok je organizovao igru Budućnosti pod vođstvom trenera Dejana Radonjića.

"Kako nisam znao da igra fudbal... Kada u Budućnosti završiš ABA ligu, ti bi trebalo da ostaneš da igraš crnogorsku ligu, a to je tek onda bilo slabo. I Otaš i ja u restoranu, ručamo poslije treninga, a dolazi Dejo. I na primjer, mi imamo utakmicu za vikend, a on kaže Otašu: 'Je li, je l' imaš ti utakmicu dole?' On mu odgovori: 'Imam'. A Dejo mu kaže: 'Hajde, idi, pa dođi u utorak", nasmijao se Vitkovac još jednom.

Ovako je Otašević govorio o svojoj fudbalskoj karijeri:

"U nedjelju sam igrao utakmicu u Vranjanima za taj FK Siti. Krenem da nabacim loptu, pređe mi preko noge, lobujem golmana. Ne znam kako da se radujem, prvi gol u karijeri. Trčim, sto puta sam dao neki bitan koš, ali ovo ne može da se poredi. Ali nema trave, j*biga, neko selo, teren pola trava pola zemlja. Ja na koljena... Na oba koljena. Dolazim u utorak, upoznajem se tamo sa igračima, ovako me Radonjić gleda: 'Šta si to radio?' Ja rekoh pao. 'Sa čega si pao sa motora!' A ja igrao u Vranjanima, dao dva gola!"