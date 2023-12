Nebojša Čović: "Nije isključeno da odemo na Fajnal for Evrolige, Crvena zvezda je najuspešniji srpski klub"

Prvi čovjek Crvene zvezde Nebojša Čović istakao je gostujući na "RTS"-u da se klub i dalje nada odlasku u plejof i na Fajnal for Evrolige.

Izvor: RTS/Screenshot

Prvi čovjek Crvene zvezde, Nebojša Čović gostovao je u jutarnjem programu "RTS-a" i tu je govorio o ambicijama kluba, aktuelnoj sezoni, ali i uspjesima otkako je on na čelu crveno-bijelih. Istakao je da su ambicije uvijek najveće, ali ne nužno i realne. Ipak navijačka baza i javnost od Zvezde uvek očekuju da se puca na prvo mjesto.

"Ja nikad nisam zadovoljan, računajući da imamo i takve simpatizere i navijače. Da li je realno ili ne, od nas se očekuje da budemo prvi. Mislim da je košarkaški klub Zvezda od 2012. godine, do danas, naš najuspješniji sportski klub sa 22 trofeja. Vidim da se neki diče što su za tri godine osvojili jedan trofej i na nebu su. Ono što me raduje to je ponašanje naših navijača, ponašanje na utakmica, a ne vrijeđamo nikoga, ničije porodice, navijamo za svoj klub, a rezultati polako i postepeno dolaze", rekao je Nebojša Čović za "RTS".

Ove sezone je promijenjen veliki dio tima i došla su neka zvučna pojačanja poput Miloša Teodosića, Šabaza Nejpira, Rokasa Gedraitisa, Adama Hange... A to znači da budžet nije mali.

"Što se tiče budžeta, nije mali, uz veliku zahvalnost državi, jer ništa ne bi postigli bez države, ali kad pogledamo druge sportove, naš budžet je tri fudbalera prosječna. Danas dolazi Mančester, zamislite koliko koštaju iako dolaze sa drugim ili trećim timom. Drugo, tu je još 12 sezona, ima onaj pristup, ko može bolje, ima otvoren poziv da dođe i da radi još bolje", naglasio je prvi čovjek crveno-bijelih.

Ove sezone crveno-bijeli dobro stoje u ABA ligi gdje su prvi sa samo jednim porazom, ali zato u Evroligi nikako ne uspijevaju da se dignuiz donjeg dijela tabele. Ipak, ne jenjavaju nade da se može čak i do Fajnal fora.

"Da osvojimo ABA ligu, domaću ligu i Kup i da u Evroligi napravimo što bolji rezultat. Da, bilo je očekivanje F4, to nije isključeno još. Mi smo prošle godine u ovo vrijeme imali 7:6, pa se nismo planirali. Ove godine imamo lošiji rezultat, 4:9, ali, vidjećemo. Želim da pozovem naše navijače da u što većem broju dođu na meč sa Albom, vrlo brzo ćemo igrati sa Realom iz Madrida, onda sa Makabijem, ali imamo još jedan problem. Zvezda još nije ušla, na ostale selekcije, u male sale u Areni. Tu imamo probleme, ne možemo da ostvarimo dobre treninge za mlađe selekcije, ženske, nadam se da će se riješiti, ta hala je uzurpirana iako je gradska hala. U velikoj smo se dogovrili, ali se za male moramo dogovoriti. Ne izbacujemo nikog, mislim na Pratizan, ali moramo napraviti dogovor. To su gradske hale, a ne nekog privatnika", završio je Čović.