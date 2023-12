"Na šta mislite, zbunjen sam?" Nejpiru se nije dopalo pitanje: "Neću da pričam o tome"

Šabaz Nejpir pričao je o pobjedi protiv Albe i kritikama koje dobija.

Šabaz Nejpir postigao je devet poena u pobjedi Crvene zvezde protiv Albe (85:71). Pokazao je naznake bolje igre poslije pauze koju je imao zbog povrede. Po završetku meča pričao je o trijumfu, ali i o kritikama koje dobija u posljednje vrijeme. Neke stvari ipak nije želeo previše da komentariše.

Tako je stao pred kamere i nije se složio sa konstatacijom da je "Zvezda morala da dobije ovaj meč". "Ne znam, ne mislim da je trebalo da dobijemo ovaj meč, u smislu takvog načina razmišljanja. Nisam ušao u meč sa takvim razmišljanjima", rekao je Nejpir za "Sport klub".

O kritikama nije htio mnogo da govori. "Ne želim da pričam o tome, sljedeće pitanje".

Vjeruje da će sve doći na svoje.

"Nemam ritam, to je problem. Bio sam povrijeđen, nema ritma. Potrebno je vrijeme, to je dio igre. Ne razmišljam o tome šta drugi pričaju. Kada nađem ritam... Pobijedili smo, to je najvažnije, nije mi važno koliko poena dajem."

Na pitanje "o odnosima sa saigračima i da li vjeruje da stvari mogu da uspiju" reagovao je nešto burnije.

"Kako mislite, na šta mislite, zbunjen sam? Na uspjeh u sezoni? Da, naravno da to možemo. Mnogi timovi širom svijeta počinju sporije. Na kraju dana, ako uđemo u plej-of, to je nova sezona. Sad smo na 5-9, ima još mnogo da se igra, moramo da damo sve od sebe i da pobjeđujemo. Da se sezona završila sada, ne bi bilo šanse, ima još da se igra."

Za kraj je pričao o saradnji sa novim trenerom Janisom Sferopulosom i o njegovim zahtjevima.

"Ne znam šta da kažem. Najviše priča o odbrani, moramo da radimo bolji posao sa tim, ako to uradimo. Imamo poentere, Nedović, Teodosić...", zaključio je Nejpir.

