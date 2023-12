"Nikola truntav? Znaš ti, Mile..." Hit priča bivšeg igrača Igokee m:tel - ovako Jokić trenira u Somboru!

Nikola Jokić je izuzetno spreman, a njegovi treninzi preko ljeta u Somboru naporni su čak i onima koji samo gledaju šta radi.

Nikola Jokić tokom prethodne tri godine pokazao je da je najbolji igrač NBA lige - nakon dvije osvojene MVP titule u ligaškom dijelu sezone, centar Denver Nagetsa odveo je svoju ekipu i do šampionske titule, uz MVP priznanje u finalu protiv Majamija. Sve to došlo je nakon godina napornog rada, kojim je nadograđen talenat momka iz Sombora. Iako mu navijači često osporavaju fizičku spremno, Nikola Jokić je u top formi!

Koliko je srpski košarkaš spreman najbolje svjedoče riječi iskusnog Milijana Bocke (40), bivšeg plejmejkera Igokee m:tel. Bocka je nekoliko godina nastupao za košarkaški klub Džoker iz Sombora, gdje je imao priliku da upozna Nikolu Jokića i vidi kako se najbolji košarkaš na svijetu priprema za sezonu - iako je i sam čitav život posvetio napornim treninzima, Milijan je ostao u šoku šta sve Nikola može!

"Dođe prije sezone, prije nego što će da ode. Bio je par puta. I onda kad mi kažu Nikola truntav, nema koordinaciju... Mi dolazimo na neki trening, on čovjek već trenira. 40 sprinteva! Znaš šta je, Mile, 40 sprinteva, punih sprinteva u cugu čovjek uradi, 40 dužina terena! Onoliki čovjek. Bez zamora. On trenira čovjek i onda dođe nešto s nama, kao 'Ja ću da igram, da budem ispod koša'. Mi radimo neku tehniku i sad ti kao ideš ispod koša da položiš. Ne možeš da ga prebaciš, čovječe! A on se ne pomjera, on napravi samo jedan korak i zalijepi te. Samo da vidiš kolika je razlika u kvalitetu tom što on ima, kako on čita igru i kako on tebe čita na osnovu dva koraka. Zna gdje ćeš, kako ćeš da je baciš,... Ozbiljna, ozbiljna stvar", ispričao je Milijan Bocka u gostovanju kod Mileta Ilića.

Nekadašnji košarkaš Igokee i somborskog Džokera, privatnog kluba porodice Jokić, govorio je i o danima kada je saznao za Nikolin ogroman talenat.

"Žare Vučurović, znaš ko je? Ja sam par puta sjedio s njim, on je njega trenirao i u Odžacima. Ja ga pitam 'Žare, hoće li biti još jedan ovakav?' Kaže on 'Narednih 100 godina, ovakav, teško. Mislim da se ovakav neće roditi narednih 100 godina'. Ono je nestvarno šta on radi. Ja NBA generalno ne pratim, zato što više volim našu evropsku košarku. Ono je više fizika, ali sam počeo. Jokić im je unio 'Moraš da razmišljaš'. Ja ti pokažem kako se igra na glavu, a ti pokušaj da me pobijediš na fiziku. Ne mogu da ga pobijede zato što je to glava, mnogo informacija ide iz mozga u te dijelove teijla. Ja te glavom dobijem, to je to", zaključio je Bocka.

