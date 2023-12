"Uh, šta mi uradi tip u rolci!" Zbog ovog pitanja je Jokić pogledao u roleks, pa počeo da se smije! (VIDEO)

Nikola Jokić se pošteno zabavljao nakon istorijske partije u dresu Denvera.

Izvor: YouTube/screenshot/Jeff Skversky

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći istorijsku utakmicu u NBA ligi u pobjedi Denvera nad Bruklinom (124:101), pošto je postao jedini koji je imao dvocifren broj tripl-dablova u sedam uzastopnih sezona. Jokić je meč završio sa 26 poena, 16 skokova i 10 asistencija, a poslije utakmice je bio veoma raspoložen za šalu tako da je jedan njegovo odgovor posebno privukao pažnju medija.

Pošto ga je trener Majkl Maloun posebno pohvalio za igru u odbrani, američki novinar Met Mur je pitao Somborca kako pronalazi balans u igranju na dvije strane parketa, odnosno kako čuva energiju da je ima dovoljno da doprinos u napadu i u odbrani. Jokić se pošteno zamislio i kazao da je to "dobro pitanje", a onda je pogledao u svoj roleks na ruci.

"Hm... Dobro pitanje... Devet godina!", kazao je Jokić kada je pogledao u portparola Denvera, a onda je dao pravi odgovor poslije svega: "Šalim se, šalim se. Izvini, prijatelju. Odbrana je kolektivna stvar, ali jedan igrač može da donese energiju cijeloj grupi. Kada vidite nekoga pored sebe da se trudi u odbrani, ne možete i vi da ne date sve od sebe. Iskreno, ne znam kako to radim, trudim se da nešto anticipiram, da znam gdje da budem, a nekada samo moraš da igraš snažno. Za mene to nije balansiranje time, nego samo osjećanjem utakmice, koga treba da čuvaš, ko je glavna opasnost", dodao je on.

I sam novinar je uzvratio da je dobio "dobar odgovor", a potom se na Tviteru oglasio i rekao da ga je "tip u rolci" na neki način uspio da ga "ismije". Naravno, nije time mislio ništa loše, nego se čak i divio načinu na koji je Jokić uspio da "okrene" takvo pitanje u svoju korist.

I got cooked by a man in a turtleneck. — Hardwood Paroxysm (@HPbasketball)December 15, 2023



Podsjetimo, prethodne noći samo je Jokić od srpskih igrača izlazio na parket pošto je Nikola Jović ponovo prebačen u razvojni tim Majamija, dok su Aleksej Pokuševski i Vasilije Micić opet bili bez minuta u dresu Oklahome.