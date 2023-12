ISTORIJA - Ovo niko nikad nije uradio prije Jokića! Čudesan tripl-dabl srpskog majstora, NBA ništa slično ne pamti!

Fenomenalna partija dvostrukog MVP-a!

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Denver je pobijedio Bruklin Netse 124:101, a magični Nikola Jokić ostvario je čak deseti tripl-dabl ove sezone sa učinkom od 26 poena, 16 skokova i 10 asistencija! Niko u istoriji NBA lige nije ostvario dvostruki broj tripl-dabl učinaka u čak sedam uzastopnih sezona, a on je odigrao tek 27. utakmicu u takmičarskoj 2023/24!

Poslije svog 115. tripl-dabla u karijeri, Jokić je četvrtu četvrtinu odgledao sa klupe, jer nije bilo potrebe da ulazi dok su njegovi saigrači mirno završavali posao. Plejmejker Džamal Marej oporavio se poslije preskočenog gostovanja Čikago Bulsima, na kojem je Jokić skandalozno isključen, i ubacio 16 poena, a Pejton Votson je dodao 18. Aktuelni šampion ostvario je skor 17-9 i sada je treći na tabeli Zapadne konferencije.

Jokićev tim je na poluvremenu vodio 13 poena (52:39), a onda je u trećoj četvrtini dodao gas, ubacio 38 i povećao razliku na "plus 23" (90:67) i to je dalo Somborcu šansu da odmori. Ukupno je proveo na terenu 30 minuta i sačuvao snagu za ono što dolazi - duele protiv Oklahome u nedjelju i protiv Dalasa u utorak. Oba meča biće odigrana u dvorani šampiona, što će olakšati Nikoli i ekipi i pripremiti ih za seriju gostovanja koja će uslijediti poslije tih mečeva (Toronto, Bruklin, Šarlot...). Sve to biće uvod u spektakl za Božić po gregorijanskom kalendaru, protiv Golden Stejta u Denveru, 25. decembra.

Pogledajte kako je Jokić igrao protiv Bruklina: