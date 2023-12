Šabaz Nejpir se odrekao novca da bi došao u Armani iz Crvene zvezde tvrdi Etore Mesina.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Šabaz Nejpir (32) odigrao je sjajan meč za Armani, prvi poslije odlaska iz Crvene zvezde Meridianbet. Dao je 16 poena, vodio je tim iz Milana do trijumfa i dobio je aplauze sa tribina i pohvale od saigrača i trenera. Etore Mesina oglasio se poslije utakmice, ali nije pričao samo o učinku američkog košarkaša. Tvrdi da se odrekao novca da bi potpisao za italijanski tim.

To je otkrio na konferenciji za medije poslije meča. "Pričaćemo o ugovornim obavezama kasnije, sada nije vrijeme. On je tu, srećan je što je došao. Napravio je veoma važan korak na ekonomskom planu da bi došao i igrao ovdje i zahvalni smo mu na tome. Mi smo uradili svoj dio posla, Zvezda je pomogla i hvala im na tome. Bila je to dobra kombinacija sa sve tri strane kako bi on došao u Milano i srećni smo", rekao je Mesina.

Potom se osvrnuo na meč i dešavanja na terenu. "Dao je energiju timu, pogodio je neke veoma važne koševe. Dijego Flakadori je imao dosta koristi od toga, kontrolisali su dešavanja na terenu. Moram da se zahvalim i Šavonu Šildsu, jer sam mislio da neće moći da igra, ali je bio u timu. Kontrolisali smo njegovu minutažu, jer nije lako igrati samo dva dana poslije duple evroligaške nedjelje. Šabazovo prisustvo značiće mnogima na terenu, kada se vrati Maodo Lo, imaćemo trojicu plejmejkera i to mi se dopada", zaključio je Mesina.

Vidi opis Etore Mesina: Šabaz Nejpir se odrekao novca da dođe u Armani - hvala Crvenoj zvezdi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/shabazznap13r Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 8 8 / 8

Podsjetimo, Amerikanac je napravio haos u Zvezdi. Odbio je da igra meč protiv Real Madrida zato što je bio u pregovorima sa Armanijem. Janis Sferopulos to je javno rekao pred kamerama poslije poraza od španske ekipe, a Šabaz se poslije toga oglasio na Instagramu i tvrdio da Grk ne govori istinu.

Nije ni tu bio kraj sage i haosa, pošto se i Mesina "pravio lud" i prije Nejpirovog potpisa je pričao da ne zna ništa o tome. "Drago mi je da je Sferopulos bolje informisan od mene", rekao je tada Etore. Zbog svega toga reagovala je i Crvena zvezda, a na kraju je američki igrač potpisao ugovor i otišao...

BONUS VIDEO: