Marko Gudurić slavio pred Obradovićem (VIDEO)

Marko Gudurić odigrao odličan meč protiv Partizana, a vjerovatno prelomnu trojku proslavio pred Željkom Obradovićem.

Fenerbahče je na svom terenu nakon početnog minusa uspio da preokrene meč u svoju korist i pobijedi Partizan 91:76, a jedan od najboljih u redovima domaćina bio je Marko Gudurić. Reprezentativac Srbije je ubacio 15 poena, imao je tri skoka i dvije ukradene lopte, a iz tri pokušaja je pogodio dvije trojke. Jedna je bila posebno bitna...

Nakon što je Tajler Dorsi ubacio trojku u prvom napadu posljednje četvrtine Marko Gudurić je na 9:20 do kraja ubacio tri poena za 74:64. Uspio je prvi put tada na meču Fenerbahče da se odlijepi, a to je Marko Gudurić burno proslavio taj koš, kao pobjedu. U suštini, to je i bio.

Gudurić se našao odmah pored trenera Partizana Željka Obradovića u momentu kada je pogodio za tri, a zatim je burno proslavio ovaj pgoodak. Slavio je, pokazivao ka publici, a trener Partizana je odmah pozvao minut odmora i probao da stopira veliku seriju rivala. Ipak, poslije 11:0 na kraju treće i početkom četvrte četvrtine nije bilo povratka za crno-bijele. Pogledajte trojku i slavlje Marka Gudurića:

Na kraju je Fenerbahče upisao pobjedu i sada je na 12 pobjeda i 8 poraza ove sezone, dok je Partizan na 50 odsto uspješnosti sa po 10 pobjeda i poraza u dosadašnjem dijelu sezone.

Marko Gudurić i Željko Obradović se naravno odlično poznaju zato što je "Žoc" u ljeto 2017. doveo ljubimca navijača Zvezde u Fenerbahčea nakon njegove sjajne sezone u Evroligi pod Dejanom Radonjićem. Srpski šuter sarađivao je sa "Žocom" dvije sezone, nastupao u finalu Evrolige, a potom je nakon sezone u NBA ligi opet obukao dres Fenera 2020. i u njemu je danas jedan od lidera tima Šarunasa Jasikevičijusa.

"Kada sam došao u Fener, prvo sam imao na umu da želim da budem Željkov igrač i da osvojim Evroligu. Nismo nažalost osvojili taj trofej. Moj cilj je bio naravno i da igram u NBA jednog dana. Veoma sam srećan što sam to uspio zahvalan svima u Fenerbahčeu i svi su mi pomogli", govorio je Gudurić o saradnji sa najvećim evropskim trenerom u istoriji.