Dobra tuča, biće tako i ako budemo igrali finale! Aleksa Avramović: "Zek Ledej se žrtvovao za nas!"

Košarkaš Partizana Aleksa Avramović analizirao poraz od Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana poraženi su od Crvene zvezde (88:86) u derbiju ABA lige i tako svoje šanse za prvo mjesto na kraju ligaškog dijela sveli na minimum. Crno-bijeli su odigrali veoma loše prvo i odlično drugo poluvrijeme, što nije bilo dovoljno da se savlada najveći rival. Svjestan toga je i Aleksa Avramović koji je analizirao meč i pronašao razloge za poraz.

Nakon trenera Željka Obradovića i Janisa Sferopulosa, a zatim i košarkaša Zvezde Miloša Teodosića, svoj sud o odigranom derbiju dao je temperamentni bek Partizana, koji je u nastavku meča unosio energiju u igru crno-bijelih. Očigledno nedovoljno, jer Partizan nije imao snage za potpuni preokret protiv Zvezde - sličan onima koje redovno pravi u Evroligi.

"Prelomilo je prvo poluvrijeme gdje je Zvezda stvarno bolje i čvršće otvorila meč. Išla je previsoko ta prednost, preko 20 razlike. Pokazali smo sjajnu igru, odličan karakter u drugom poluvremenu. Povukao nas je Zek Ledej, dao nam je energiju, takođe i Pi Džej jer je zbog pet ličnih grešaka rano napustio teren. Digli smo, pogodili neke bitne šuteve, imali igru i momentum na svojoj strani. Jago je pogodio taj šut i svaka mu čast. Prava plej-of utakmica", rekao je Avramović.

Aleksa Avramović je prokomentarisao i male šanse Partizana da se domogne prvog mjesta na kraju ligaškog dijela, što znači da će Crvena zvezda vjerovatno imati prednost u plej-ofu, kada se najbolji srpski timovi budu borili za titulu. Još je daleko takav rasplet, ali će Crvena zvezda i Partizan biti favoriti u doigravanju, a po Aleksinim riječima - biće borba!

"Znali smo - pobjeđujemo, bićemo prvi. Izgubimo, nećemo imati domaći teren. Pa dobro, nije to ništa strano, jednostavno smo napravili kikseve... Ali nisu to kiksevi protiv Igokee i Zadra, to je naša loša igra. Oni nisu imali tu vrstu poraza i to je", rekao je Avramović i osvrnuo se na svoj nastup: "Danas sam se baš dobro osjećao u drugom poluvremenu. Malo sam slabije ušao u utakmicu, promašio otvorene u prvom poluvremenu. U drugom sam pogodio neke teške šuteve, ali utakmica je izgubljena u prvom poluvremenu. Oni su pogodili neke šuteve na početku, palo nam je samopouzdanje. Nismo imali pravi odgovor na to, nismo igrali čvrsto. Razigrali su se Jago i Bolomboj, a kad smo se vratili u igru pokazali smo da imamo potencijal. Ako budemo igrali u finalu, biće dobra borba."

Avramović nije želio da komentariše suđenje. Istakao je da je ne voli to da radi i da se izvinjava zbog jedne reakcije, pomenuo dobru tuču tokom meča, a prokomentarisao je i isključenje Zeka Ledeja koji je završio meč zbog isključenja.

"Dobra tuča, fajt. Stvarno je bilo dobro. Stvarno ne mogu da ulazim u sudijske odluke. Izvinjavam se zbog one moje reakcije, vidjećete na snimku, jer nikad ne komentarišem sudije. Oni rade sjajan posao. mislio sam da sam bio fauliran kad smo mogli da dođemo na minus šest. Ne mogu da komentarišem sudije, i oni su ljudi. Igrao sam mnogo veće utakmice gdje su sudijske greške bile evidentne, ni tada nisam reagovao. Imaju maksimalnu podršku od mene", rekao je Aleksa prije nego što je prokomentarisao isključenje Ledeja: "Prva tehnička greška koju je Ledej napravio sigurno je bila da bi podigao tim, hvala mu na tome. Žrtvovao se za nas. Možda mislim da je prestrogo bila druga odluka, bilo je prebrzo, iskreno nisam ni vidio šta se sve desilo. Samo sam se orkenuo, vidio neko koškanje i 'op, op, izađe čovjek'. Ni to nas nije poremetilo, imali smo dobru igru. Ne znam šta bih vam rekao. Pi Džej Doužer je bio sa nama, napravio je pet faulova. Dali smo svoj maksimum u ovoj utakmici. Mi o ovome više ne pričamo, ide nam Monako, imamo sutra kratak sastanak o tome."