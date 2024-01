"Brko Ledej pobi igrače i Zvezde i Partizana"! Amerikanac u centru pažnje nakon derbija: Niko ga ne voli, ja ga obožavam

Nikola Otašević pričao je o Zeku Ledeju koji je poslije derbija postao glavna tema.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Youtube/Jao Mile podcast

Derbi Crvene zvezde i Partizana bio je prepun tenzija i čarki. Najčešće se u centru pažnje nalazio Zek Ledej. Prvo je zbog guranja Nemanje Nedovića dobio nesportsku ličnu, pa je u posljednjoj dionici dobio i tehničku zbog udaranja Rokasa Gedraitisa i isključen je sa meča prije kraja.

Teško mu je to palo, sjeo je kod klupe, nije htio da napusti "Arenu", pa je poslije dugog razgovora sa Željkom Obradovićem i Aleksom Avramovićem otišao u svlačionicu. O njemu se dosta priča po završetku susreta. Navijači crno-bijelih ga brane, navijači crveno-bijelih ga napadaju. Bivši srpski košarkaš Nikola Otašević pričao je baš o njemu prije nekoliko nedjelja.

"Brko Ledej. Brko, brate pobi i naše i njhove, niko ga ne voli, ali ja ga obožavam. Mislim, niko ga ne voli ko ne navija za Partizan. Vidio si šta Željko Obradović kaže, da je vanserijski lik van terenu", počeo je Otašević priču u podkastu "Jao Mile" kod Mileta Ilića.

Ne opravdava svaki potez američkog košarkaša, ali ističe da je za tim uvijek dobro da postoji takav tip igrača. "Ima neke katastrofa poteze, ja kad to vidim, okrenem glavu, 'šta se ovo desilo'. Grub je, dobar je za ekipu. Imaš i u drugom taboru one koji biju, pa kažu timski igrač, takvog voli svaki trener, pa i ovog voli svaki trener."

U tom momentu se umiješao Ilić i dobacio "da lijepo kaže da misli na Branka Lazića", pa je Nikola počeo da se smije. "Realno, Laza pobi i naše i njihove, to je dobro za Zvezdu. Takav igrač je potreban svakoj ekipi. Taj igrač se žrtvuje, radi za nekog saigrača, igra odbranu za dvojicu-trojicu. Pravi navijači to cijene, a ne kao ne može da postigne koš, koji on...", zaključio je Otašević.

O uticaju Zeka na tim i na dešavanja na četvrtom derbiju pričao je i Aleksa Avramović. "Prva greška koju je napravio, bila je da bi podigao tim i hvala mu na tome, žrtvovao se za nas. Možda mislim da je druga bila prestroga. Iskreno, nisam ni vidio šta se sve desilo, okrenuo sam se, vidio neko košanje i 'op, op, izađe čovjek'. Nije nas to poremetilo", jasan je plejmejker Partizana.