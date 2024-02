Svi hoće da pobijede Željka Obradovića: "To me prati od prvog dana"

Partizan je na važnom evroligaškom gostovanju u Italiji, gdje takođe sa posebnim motivom dočekuju crno-bijele i njihovog trenera.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan igra protiv Virtusa u Bolonji u petak, od 20.30 časova, a trener crno-bijelih Željko Obradović očekuje reakciju svog tima poslije poraza protiv Monaka u srijedu u kneževini.

"Očekivanja su da ćemo probati da odigramo na boljem nivou nego protiv Monaka, mislim prije svega na zagrađivanje koša, mislim da smo dozvolili protivnicima veliki broj ofanzivnih skokova i taj odnos osvojenih-izgubljenih lopti bio je katastrofalan. Na ovom nivou Evrolige kad protivnik ima 20 posjeda više, to prevedeno na košarkaški jezik znači veoma laku utakmicu i na kraju je ispalo tako. A za taj veliki, ogroman posjed čak je na kraju bila i pristojna razlika. Mislim da su tu neke stvari za koje nadam se moramo da utičemo, uz veliki respekt prema Virtusu, koji igra veoma dobro. Uostalom, odigrali su izvanrednu utakmicu protiv nas u Beogradu i pobijedili"

Košarkašu Partizana Urošu Trifunoviću pozlilo je u avionu posle utakmice protiv Monaka i neće igrati u petak u dvorani "Segafredo Arena". Očekuje se da ala bude puna, kao i svuda gdje gostuje Partizan.

"Šta da kažemo nego da smo ponosni na to. Prije svega, gdje god odemo navijači domaćeg tima žele da vide Partizan, a i naši ljudi koji dolaze širom Evrope. To je velika stvar koja traje već zadnje dvije godine i nadam se da će tako nastaviti. Još jednom, hvala svima koji dolaze da gledaju Partizan, ta podrška je nevjerovatna i nadam se da će nas ta energija nositi do kraja sezone. Oni su naš šesti igrač", rekao je Obradović.

Svi treneri hoće da pobijede Partizan i da se dokažu protiv najvećeg evropskog trenera. Željko Obradović svjestan je te činjenice i rekao je da ga prati decenijama, od kada je postao trener u Partizanu i iste sezone osvojio titulu prvaka Evrope, 1992. godine.

"Ja to živim od kad sam počeo da radim, ništa to nije novo za mene, ljudi sebe motivišu na raznorazne načine, oduvijek mislim da je najmanje što možeš da uradiš u sportu da imaš motivaciju koliku i tvoj protivnik. Naravno, pričamo o sportu, sve razumijem, moji motivi su uvijek najveći, od utakmica u pripremnom periodu, pa do finala, uvijek sam se spremao na isti način, do zadnjeg detalja koji može da pomogne mojim igračima da igramo dobro i da eventualno pobijedimo", rekao je "Žoc".

Virtus (15-9) dočekuje Partizan (12-12) na petom mjestu tabele i sa realnim izgledima da se do kraja bori za prednost domaćeg terena u plej-ofu. Sa druge strane, Partizan je prošle nedjelje u Štark areni srušio Žalgiris, ali je potom doživio poraze od Zvezde i Monaka i sigurno će protiv tima Luke Bankija htjeti da popravi taj utisak. Ipak, naravno da će se pitati i Italijani, koji su u Beogradu naneli crno-bijelima poraz u punoj Štark areni i pokazali i tom prilikom da su ove sezone tim za velika djela.

Nakon meča protiv Virtusa, Partizan će sljedeće nedjelje odigrati poslednji meč u Evroligi do marta. Biće to duel protiv Bajerna u četvrtak, 8. februara u Štark areni.