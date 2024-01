"Šta ste rekli, Ledej je bio agresivan?" Željko Obradović: Zek je motivisan, a targetirati ga...

Željko Obradović stao u odbranu Zeka Ledeja koji je isključen u derbiju.

U burnom "vječitom" derbiju koji je trajao dva i po sata, Crvena zvezda je košem Jaga dos Santosa pobijedila Partizan 88:86 i tako gotovo sigurno osigurala prvo mjesto na kraju regularnog dijela sezone u ABA ligi. U prvom poluvremenu Zvezda je skroz nadigrala rivala, dok se Partizan vratio u drugom poluvremenu kada je bilo i mnogo emocija i čarki na terenu, uz čak i isključenje američkog košarkaša Zeka Ledeja iz crno-bijelog tabora.

Ledeju je već u prvom poluvremenu dosuđen nesportski faul poslije guranja Nedovića, dok je potom krajem treće četvrtine udario i Rokasa Gedraitisa, pa je odluka sudija poslije pregledanja snimka bila da pokažu obostranu tehničku grešku. Samim tim, Ledej je morao da izađe iz igre, tako da je novinare na konferenciji za medije zanimalo zašto je bio "previše agresivan".

"Kako ste rekli izraz? Bio je... agresivan?", ponovio je Željko Obradović, vidno nezadovoljan ovom karakterizacijom njegovog važnog košarkaša: "Sudije su tako odlučile, sudile su mu dvije tehičke greške. Bio je izuzetno motivisan. On je dao početni elan i zanos timu bez ikakve dileme. Da li je bio nervozan? Ne znam. Nije samo on učestvovao. Targetirati jednog igrača, reći da je on taj, mislim da nije baš korektno. Sa druge strane svaki igrač treba da bude miran i doprinosi dobroj atmosferi na parketu. Bilo je igrača koji su bili mirni, bilo je manje mirnih. Utakmica povuče, ali ste na kraju vidjeli pozdravljanje igrača - šta se desi na terenu, ostaje na terenu", završio je Željko Obradović.

Poslije utakmice Obradović je rekao da postoje i "stvari koje ne bi da komentariše", dok je takođe čestitao i Crvenoj zvezdi na pobjedi uz dodatak "koja je bila, kakva je bila".

