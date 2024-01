Aleksa promašio, Zvezda slavila, ali nije bio kraj! (VIDEO)

Nakon pogotka Jaga dos Santosa, Aleksa Avramović šutirao je za pobjedu Partizana, a uzbuđenja je bilo i nakon tog promašaja! Pročitajte šta se zapravo dogodilo u tim trenucima.

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su Partizan u derbiju ABA lige - 88:86! Pobjedničke poene na meču postigao je brazilski plejmejker Jago dos Santos koji je u posljednjim sekundama meča pretrčao cijeli teren, a zatim loptu nabacio na tablu pored Ognjena Jaramaza i Alena Smailagića. Bio je precizan, pa je Partizanu ostalo tek nekoliko sekundi da krene po čudo - i bio je veoma blizu njega! Svi u hali vidjeli su šut i promašaj Alekse Avramovića za pobjedu, a mnoge je zbunilo ono što se desilo nekoliko sekundi kasnije.

Kada je djelovalo da je susret već završen, sudija Saša Pukl gledao je snimak. Gledaoci televizijskog prenosa i dobar dio onih u hali nisu imali pojma koja je sporna odluka zbog koje glavni arbitar meča gleda snimak, a to je postalo kristalno jasno tek kasnije - nakon Avramovićevog promašaja vrijeme nije isteklo, Zvezdini igrači nisu mislili na defanzivni skok, Jago je već slavio, a lopta je stigla do Džejmsa Nanelija. On je potom ubacio u koš, ali sa zakašnjenjem koje nije bilo malo, što se i vidjelo na snimku koji je gledao sudija Pukl.

Snimak pokazuje da je Naneli zakasnio sa izbacivanjem lopte ka košu, ali to u prvi mah nisu mogli da znaju igrači Crvene zvezde. Prije svega se tu misli na Jaga dos Santosa i Adama Hangu, koji nisu ni pokušali da zaštite obruč. Lopta se odbila preko njih dok su trčali u odbranu, a Naneli se našao usamljen na nekoliko metara od koša. Cijelu situaciju koja je mogla da promijeni tok utakmice i donese produžetak u derbiju pogledajte na 09:10 narednog snimka:

Kada je Pukl procijenio da je Naneli zakasnio, meč u Štark areni bio je završen. Bio je to još jedan, burni derbi - četvrti ove sezone. Pogledajte slike iz dvorane.

