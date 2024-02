Željko Obradović vikao na Kevina Pantera da pravi faul, kapiten crno-bijelih ga ignorisao! (VIDEO)

Pogledajte još jednom odlučujući trenutak utakmice u "Areni", gdje je Bajern pobijedio Partizan trojkom u posljednjoj sekundi.

Partizan je prethodne večeri doživio neočekivan poraz protiv Bajerna (79:78) i to trojkom u posljednjoj sekundi preko Fransiska, pa je sve iznenadilo zbog čega crno-bijeli nisu pravili faul. Ubrzo je Željko Obradović na konferenciji za medije objasnio da je to upravo bila njegova namjera, da je Kevinu Panteru signalizirao da napravi faul, međutim kapiten Partizana ga je ignorisao i to je Bajern surovo kaznio.