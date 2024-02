Srbiji je neophodna profesionalna košarkaška liga! Oglasio se Rebrača: "Šta ćemo poslije Teodosića, Bogdana i Jokića?"

Željko Rebrača smatra da je vrijeme da se fokus prebaci na Srbiju.

Projekat profesionalne košarkaške lige Srbije o kome se dosta govori u javnosti, dobija sve više zagovornika. Jedan od njih je i proslavljeni reprezentativac, a sada predsjednik novosadske Vojvodine Željko Rebrača koji smatra da bi nikad veća ulaganja u srpsku klupsku košarku i buđenje košarkaških centara po unutrašnjosti trebalo prepoznati i taj pozitivan momentum iskoristiti za formiranje jakog domaćeg takmičenja koje bi doprinijelo daljem razvoju od čega bi najviše koristi u budućnosti trebalo da ima reprezentacija.

On vjeruje u to. "Prirodno je da Srbija imaju svoju ligu u kojoj se takmiče svi njeni najbolji klubovi. U kom okviru će to biti i na koji način će se realizovati, to je sad tehničko pitanje, ali smatram da je to neophodno za nas zato što je Srbija jedna od najprepoznatljivijih zemalja upravo po košarci u cijelom svijetu. Klinci po Srbiji zaslužuju da vide naše najpopularnije klubove u malim sredinama. To će im biti motiv da treniraju da možda dosanjaju snove koje su ostvarili Jokić ili Bogdanović. Da se razumijemo, neće svi oni postati vrhunski igrači, ali imaće dodatnu želju da rade, neki cilj, a to nam je potrebno", počeo je Rebrača.

Košarkaški centri, od kojih su neki od njih pomalo i zaboravljeni, vraćaju se na mapu Srbije, prije svega zahvaljujući radu, ulaganjima i rezultatima. Tu su Novi Sad, Subotica, Vršac, Sombor gdje je Jokićev klub "Džoker"...

"Mi moramo da se vratimo bazi koja je postajala u staroj Jugoslaviji, kako bismo vratili košarku na vrhunski nivo. Poslije Jokića, Teodosića, Bogdanovića i sad mladog Topića koji pokazuje veliki potencijal, mi nemamo igrača vrhunskog kvaliteta. Zato moramo mnogo više da radimo u manjim sredinama. Neophodno je da na razne načine podržimo manje sredine da bi se to kroz naredne godine vratilo kroz reprezentaciju. U našim velikim klubovima kao što vidimo uglavnom igraju stranci i naši igrači tu nemaju prostora, a svi oni koju su ekstremnog kvaliteta su u NBA ili negdje po Evropi. Zato je jako važno da se podrži sve to što radi Subotica, Sombor, Vršac, Novi Sad naravno, ali i klubovi poput Zlatibora, Metalca, Čačka. Zbog toga je između ostalog bitno da imamo našu ligu."

Ono što Rebrača vidi kao izuzetno pozitivan trend su i sve veća finansijska ulaganja u košarku, ali po njegovim riječima to se ne odnosi samo na Crvenu zvezdu i Partizan.

"I budžet Vojvodine je mnogo veći nego ranije. Isti je slučaj sa Spartakom u Subotici, sa Džokerom u Somboru i još nekim sredinama. Zaista, ulaganja nikad nisu bila veća i država nam mnogo pomaže, jer je to nacionalni interes i to moramo da iskoristimo. Ne smijemo da zažmurimo na sve to, jer mnogo je više davanja i to pogotovo u posljednje dvije godine. Samim tim je evidentno i da je kvalitet u KLS znatno veći. Možda najbolji primjer za to je naše posljednje pojačanje, Zoran Nikolić koga smo doveli iz Igokee. Nije bilo lako realizovati taj transfer, ali je on prepoznao sve ono što radimo."

U prilog podizanja kvaliteta timova u KLS svjedoče i rezultati srpskih klubova u regionalnoj ABA 2 ligi, s obzirom da Zlatibor, Spartak i Vojvodina trenutno zauzimaju prva tri mjesta na tabeli.

"Ako me pitate da li je sada jača KLS ili ABA 2, moram da priznam da je KLS izazovnije i kvalitetnije takmičenje. Zato još jednom naglašavam da mi moramo da imamo našu ligu koja će podrzumijevati da u njoj igraju Partizan i Crvena zvezda. Svi ovi klubovi koji su krenuli sa većim ulaganjima i koji se razvijaju i napreduju žele da ugoste Partizan i Crvenu zvezdu i da se sa njima takmiče i to je cijela poenta."

Nastavio je da priča o Vojvodini.

"Naša djeca i talentovani klinci moraju da imaju gdje da igraju. Mi u Vojvodini se trudimo da uvijek ubacimo nekog juniora, jer sam i ja tako igrački rastao i stasavao. Zato smatram da je KLS pravi put za to, jer ne znam koji drugi. Nivo lige je sada mnogo veći, nego što je bio prošle i znatno bolji nego što je bio prije dvije godine. Treba da se nastavi dalje rad u tom pravcu i unapređuje cijeli sistem, jer košarkaška Srbija to svakako zaslužuje."

Kada je riječ konkretno o Vojvodini, svojevremeno fenomenalni centar je vrlo zadovoljan onim što je urađeno u prethodnih 20 mjeseci od kada je on izabran ne funkciju predsjednika kluba. "Kada sam došao u klub, Vojvodina je bila u finansijskim problemima. Cilj tadašnjeg gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića je bila da se Vojvodina vrati na mjesto koje zaslužuje. Kada smo razgovarali ideja je bila da se napravi petogodišnji plan koji bi obuhvatio i razvoj mlađih selekcije i sa ove tačke gledišta mogu reći da smo na dobrom putu."

Vojvodina je lider na tabeli KLS, a veliki dio dugova je saniran. "Dugovanja su bila zaista velika, i iznosilia su oko pola miliona evra, a mi smo za ovo vrijeme uspjeli da vratimo čak 95 odsto, ali i da uz sve to formiramo respektabilan tim, što nije bilo nimalo lako. Oformljene su i mlađe selekcije sa pravim pristupom. Imali smo veliku pomoć Grada i za kratko vrijeme smo uspjeli da pošaljemo novu sliku i proizvedemo vrlo pozitivnu energiju u i oko kluba što su i sponzori prepoznali na čemu sam im zahvalan. Novi Sad kao drugi grad po veličini u Srbiji i Novosađani zaslužuju Vojvodinu koja je ozbiljan košarkaški kolektiv, jer Novi Sad voli košarku. Dugujemo veliku zahvalnost državi koja nam je dala vjetar u leđa i sada sa mnogo optimizma gledamo u budućnost."

Pričao je i o motivima da se kroz rad u Vojvodini u značajnijoj mjeri vrati u srpsku košarku.

"Želio sam to da moje iskustvo i znanje mogu negde da sporovedem u pravom smilsu te riječi. Posljednje tri godine radio sam kroz moju akademiju, ali sam shvatio da sam sada u godinama u kojima mogu još više doprinesem. Kad sam sjeo i razgovarao sa Milošem Vučevićem vidio sam da je Vojvodina dobra i pozitivna priča i da u svemu tome mogu sebe maksimalno da dam. To sam i uradio. Takođe, tim ljudi koji koji je oko mene ima nevjerovatnu energiju i sve to veoma dobro funkcioniše. Za mene lično, sve ovo je veliki izazov, nisam bio na ovoj funkciji ranije i moj motiv isti kao devedesetih godina kada sam igrao za reprezentaciju. Želja mi je da sa mojim saradnicima podignemo Vojvodinu na najviši mogući nivo", zaključio je Rebrača.

