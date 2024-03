Panter mora da se kontroliše! Kapiten Partizana skupo koštao ekipu jednim potezom: Ima šest mečeva da se iskupi!

Kapiten Partizana Kevin Panter izgubio je kontrolu u Milanu, zna i sam da mora da igra mnogo bolje kao lider tima.

Kevin Panter je kapiten Partizana i njegova uloga je jasna - mora da bude lide ekipe. Na njemu je da preuzme odgovornost i da povuče kada je najpotrebnije, kada se lomi i kada je bitno. Bilo je trenutaka kada je to radio, poput meča sa Panatinaikosom u Beogradu kada je pokrenuta pobjednička serija crno-bijelih. Kao što su tada bili hvalospjevi na njegov račun, tako je sada došlo vrijeme za kritike.

Svjestan je vjerovatno toga i on sam, jednostavno je - mora bolje. Ne smije da gubi kontrolu i živce u momentima kada je neophodan na parketu. Posebno kada nema Džejmsa Nanelija. Upravo je jedan takav potez napravio u Milanu gdje je Partizan izgubio od Armanija (85:83). U pitanju je momenat sa sredine treće četvrtine i potez koji sebi nije smio da dopusti.

Tada je Partizan vodio (51:49), Meli je promašio trojku, Nejpir i Panter skakali su za loptu pod košem, Šabaz ju je uhvatio, sudije su dosudile faul Kevinu i pokazale da je udario protivnika u ruku prilikom pokušaja da uhvati loptu. To mu je bila treća lična greška i sve što je bilo potrebno je da ostane smiren i da razgovara sa sudijama. Umjesto toga žustro je reagovao, počeo da maše rukama i to je nešto što arbitri ne tolerišu u Evroligi. Dobio je tehničku, to je značilo i četvrtu ličnu i morao je na klupu. Mirotić je dao slobodno bacanje za tehničku, Nejpir je potom dao oba penala i pokrenuo seriju domaćina od 10:2 (59:53). Preko Avramovića, Anđušića i Kabokla je srpski tim anulirao taj minus i uveo meč u dramatičnu završnicu.

Zbog četvrtog faula Panter je presjedio na klupi skoro cijelu četvrtu deonicu, ušao je na 1:29 prije kraja poslije trojke Nejpira za vođstvo Armanija (81:80). Avramović je u narednom napadu promašio trojku, Nejpir je iznudio faul Anđušića i da oba penala (83:80). Uslijedio je tajm-aut Obradovića, napad je nacrtan za Pantera koji je šutirao za tri i promašio. Ledej je bio na pravom mjestu, uhvatio loptu i pod faulom poentirao, dao je i dodatno bacanje za izjednačenje (83:83), pa je potom Nejpir pogodio preko Avramovića, dok posljednji napad Ledej nije realizovao.

U sportu je najlakše biti general poslije bitke i pričati šta bi bilo kad bi bilo, kao u ovom slučaju. Da li bi trojka Pantera ušla da je bio u ritmu i da nije toliko dugo sjedio na klupi? Da li bi konačan ishod bio drugačiji da je on bio na parketu više u posljednjoj dionici? To su pitanja na koja odgovor može samo da se nagađa i zbog toga je bitno ono o čemu smo govorili na početku teksta - Panter mora da se kontroliše bolje.

Ne smije sebi da dozvoljava ovakve "žute minute" i neophodno je da on bude taj koji će da bude glas razuma. Pamte svi navijači Partizana četvrtfinalnu seriju sa Real Madridom od prošle sezone kada je Serhio Ljulj provokacijom napravio haos, Kevin je podigao pesnicu uvis i izbila je tuča koja je skupo koštala crno-bijele. U Milanu nisu stvari eskalirale do te mjere, mada je poenta ista, kapiten mora da bude smiren i da vodi tim.

Ništa još nije gotovo, ostalo je još šest mečeva do kraja ligaškog dijela elitnog takmičenja. Partizan je na skoru 13-15 i realno je da se bori za neko od mjesta u plej-in turniru. Isti skor ima Valensija, Makabi i Baskonija su ispred sa 15-13, a iznad njih su Virtus, Fenerbahče i Olimpijakos sa po 17-11 i oni djeluju ipak nedostižno u borbi za direktan plasman u plej-of.

Dobra vijest i za Pantera i Partizan je to što se od tih šest mečeva četiri igraju u Areni (Baskonija, Real Madrid, Olimpijakos i Valensija), uz dva gostovanja (Barselona i Alba). Dovoljno vremena i mečeva ima za iskupljenje kapitena i cijelog tima. Slijedi završnica sezone i bitka za trofeje. Greške poput te Milanu ili one protiv Bajerna kada nije napravio faul ne smiju da se ponove, jer to može skupo da košta crno-bijele.







