Preminuo Slaviša Đurković (57): Sa reprezentacijom Jugoslavije bio šampion svijeta

Nekadašnji crnogorski fudbaler osvojio je Svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina sa jugoslavijom, davne 1987. godine.

Izvor: Youtube/Televizija Nikšić/printscreen

Tužan dan za crnogorski, ali i regionalni fudbal! Slaviša Đurković, nekadašnji reprezentativac Jugoslavije, šampion svijeta sa slavnom generacijom koja je u Čileu stigla do trofeja i jedan od najboljih igrača u istoriji Sutjeske, preminuo je danas u Nikšiću u 58. godini.

Đurković će ostati upamćen kao jedan od petorice "Čileanaca" iz Crne Gore, igrača koji su sa mladom reprezentacijom Jugoslavije postali šampioni svijeta 1987. godine. U toj ekipi bili su još Predrag Mijatović, Ranko Zirojević, Dragoje Leković i Branko Brnović. Slaviša nije napravio karijeru poput njih, ali je u crnogorskom fudbalu bio jedna od najbitnijih figura i nakon što je prekinuo da igra.

"Srećan sam što sam dio te generacije, što sam prvak svijeta, što sam bio na vrhu. A tuga je što nisam uspio onoliko koliko sam mogao, koliko sam obećavao", rekao je Đurković u jednom intervjuu za "Vijesti" i dodao:

"Klasičan Nikšićanin, provincijalac. Mislim da bih bio puno bolji igrač da nisam otišao u Čile... Proradi onaj nikšićki bunt, provincijalizam, mislio sam - niko kao ja. Planina svaka mi je bila do koljena, mislio sam da će cijeli život da traje - novac, provod, lijep život i jednostavno nisam uspio. Robert Prosinečki me zvao da živim kod njega u Madridu. Govorio je da ću imati bolji ugovor s njim, da živimo i družimo se, jer mu prija naša nikšićka šala, mentalitet. Ja to nisam uradio".

Tokom profesionalne karijere Slaviša Đurković je nosio dres Sutjeske iz Nikšića, Leotara iz Trebinja, Jedinstva iz Prištine i Budućnosti iz Valjeva. Kao fudbalski trener otkrio je neke od najvećih talenata crnogorskog fudbala, koji su igrali u njegovom klubu, Polet starsu. Među njima su Milutin Osmajić, Vasilije Adžić, Nebojša Kosović...

