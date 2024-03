Pešić otkrio šta mu je Jokić rekao: "Mene bi bilo sramota da dođem tamo kao neki veliki Jokić, kao neki MVP"

Svetislav Pešić otkrio je detalje razgovora sa Nikolom Jokićem u vezi prethodnog Svjetskog prvenstva.

Izvor: MN Press/MONDO/Uroš Arsić

Hoće li Nikola Jokić igrati za reprezentaciju Srbije na Olimpijskim igrama? Odgovor na to pitanje i dalje se čeka i vjerovatno će zavisiti od sezone u NBA ligi. Prošle godine je najbolji srpski košarkaš izostao sa Svjetskog prvenstva i o toj temi se dosta pričalo.

Svetislav Pešić tada je objasnio šta su razlozi, a sada je ispričao i neke detalje koji nisu bili poznati.

"Moram da kažem, Nikola je bio tu do zadnjeg momenta. Obavio sam razgovore sa svim igračima i rekao sam mu 'hajde ti dođi malo kasnije, odmori se'. Kad smo ga doveli u neku krajnju dilemu on je rekao 'Ne, mene bi bilo sramota da dođem tamo kao neki veliki Jokić, kao neki MVP i da dođem zadnji ili predzadnji. Ja to neću. Ja hoću - ili igram i dolazim prvi dan, kao što je bilo pred Evropsko prvenstvo i prvi dolazim na trening, zadnji izlazim. Znači, dolazim i sve ostalo što imam u privatnom životu nije prioritet, već je prioritet reprezentacija, moji drugari i košarka'. E, to rade najbolji i zato su najbolji", ispričao je Pešić u emisiji "Sportlajt" na "Sport klubu".

Potvrdio je još jednom da je Nikola bio isrcpljen i fizički i mentalno poslije titule sa Denverom.

"To nije samo u košarci, to je u fudbalu, biznisu. Ljudi od kojih se najviše očekuje moraju i mentalno i fizički da budu spremni za izazov i da preuzmu odgovornost, jer se od njih najviše očekuje i najbolji su. Tako je i kod Nikole. Ako je spreman i fizički i mentalno, pitanje se ne postavlja o tome da li pripada ovoj grupi. To su sve momci istog godišta, 1994 i 1995. godište. Imaju i grupu na 'vacapu', druže se, dogovaraju, imaju vezu i privatnu i košarkašku, navijaju i čestitaju jedan drugom".

Nastavio je u istom dahu.

"Onda, dolazi dan odluke. Mogu li to da ispunim, to što se od mene očekuje? Ako si odgovoran u svom poslu onda postavljaš ta pitanja. Ako ne mogu, ne idem u taj posao. Tako je i kada je u pitanju Jokić. Ako se osjeća dobro, što nije bio slučaj prošle godine u sezoni od preko 100 utakmica, imao je i povrede. Ispraznio se i košarka nije bila prioritet."

Imao je i jasnu poruku za sve. "Do zadnjeg momenta je bilo na tome da li može ili ne, to se dešava i kod ostalih igrača, ali za njih niko ne pita ili malo pita. Pa u moje vrijeme Divac nije došao na Evropsko prvenstvo, nisu dolazili i neki drugi iz različitih razloga", zaključio je Pešić.