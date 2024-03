Jago u bolnici! Sferopulos progovorio o povrijeđenim košarkašima Crvene zvezde!

Janis Sferopulos odgovarao je na pitanja novinara poslije poraza od Makabija.

Crvena zvezda Meridianbet nije uspjela da pobijedi Makabi u Areni (84:80) Imala je 18 poena prednosti na početku drugog poluvremena. Nije uspjela to da zadrži. Na kraju je izraelski tim nadoknadio minus serijom 17:2 u četvrtoj dionici i došao je do pobjede.

Janis Sferopulos analizirao je dešavanja na terenu. "Igrali smo odlično u prvom poluvremenu na obje strane terena bili smo orgnaizovani, pratili plan igre, 'čitali' smo rivala, donosili dobre odluke. Rekao sam na poluvremenu da će Makabi sigurno pokazati reakciju. Vidjeli ste, promijenili su taktiku, spustili petorku, pritiskali su naše bekove što je uticalo na organizaciju napada, dali su previše lakih poena iz naših grešaka. Bilo je očigledno da će biti neizvjesno do samog kraja i da moramo da budemo pametni u napadu i da ih branimo bolje. U posljednjoj dionici je vidljivo bilo da nas je stigao umor", počeo je Sferopulos.

Od starta trećeg kvartala Makabi je krenuo da igra agresivnije. "Krenuli su da nas pritiskaju od početka drugog poluvremena, usporili su nas, nismo poentirali, oni su hvatali skokove u napadu i dali 53 poena u drugom poluvremenu. Čestitam Makabiju na pobjedi i mojim igračima koji su se borili do samog kraja uprkos porazu. Nemam nikakvu žalbu za borbeni duh, bilo je očigledno da nismo imali rješenja za njihove bekove zbog povrijeđenih igrača. Imali smo samo trojicu igrača koji vode loptu, nismo imali alternative kada ih je stigao umor. Padali smo postepeno i to je bio razlog ovakvog drugog poluvremena. Borićemo se do kraja na svim mečevima u Evroligi. Teško je bilo organizovati igru sa povrijeđenim igračima, Lazić se razbolio. Nije bilo lako pronaći stabilnost. Nastavićemo da se borimo i u Evroligi i ABA ligi, čeka nas završnica sezone i hoćemo prvo mjesto u regionalnom takmičenju."

Detaljnije je pričao o povredi Jaga koji je dobio udarac u glavu i napustio je meč na oko dva i po minuta prije kraja. "Ima potres mozga. Nalazi se u bolnici i ljekari vode brigu o njemu. Nije teža povreda, lakši potres mozga je u pitanju. Osjetio se bolje u svlačionici, ali su bili neophodni dodatni pregledi i zato je prevežen u bolnicu."

Primjetno je koliko nedostaje Miloš Teodosić, posebno za organizaciju napada. "Nije samo Miloševo odsustvo bilo važon, nije bilo Nedovića, Lazića, Topića, svi igramo zajedno. Lazić bi trebalo brzo da ozdravi, Nemanja je dobio udarac i on se brzo vraća, dok se Teodosić ne vrati imaću više opcija", objasnio je Janis i dodao da je "Nedović dobio udarac, da nije ništa ozbiljno i da ne zna da li će igrati protiv Cibone".

Za kraj je pričao o Tompkinsu koji je produžio ugovor na još mjesec dana, ali nije još debitovao. "Tompkins je počeo da trenira individualno, potrebno mu je više vremena, idemo postepeno, dan po dan, ljekari rade sa njim i sa drugim povrijeđenim igračima. Idemo polako, korak po korak, dok ne rešimo sve probleme. Vjerujemo u proces i nadam se da ćemo ga uskoro vidjeti na terenu", zaključio je Sferopulos.

