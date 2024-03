Kada se Ledej vraća u Partizan? Željko Obradović: Nisam htio da ga pitam

Partizan je u posljednje tri utakmice bez najboljeg krilnog centra. Kada će se vratiti poslije smrtnog slučaja u porodici?

Izvor: MN PRESS

Partizan je nedjelju dana bez američkog košarkaša Zeka Ledeja, jer mu je prije nedjelju dana dopustio da ode u SAD zbog smrti oca. Ledej je u subotu objavio da mu je otac preminuo, Željko Obradović mu je odmah poslije utakmice protiv FMP-a izjavio saučešće, a ni dvije utakmice kasnije krilni centar nije u timu. Kada će biti?

"Ne znam... Kad sam poslije FMP-a razgovarao sa njim, pričao sam isključivo o njegovoj porodičnoj tragediji, nisam htio ni u jednom trenutku da ga pitam i da na drugu temu pričam sa njim. To je ljudski, to je njegov život i u ovom trenutku to je za njega najvažnije. Ne znam kad je sahrana, vjerovatno će ljudi iz kluba zvati. Čuo sam da je njegov otac bio vojno lice i da se sahranjuje po pravilima kako se sahranjuju ljudi iz američke vojske", kazao je Obradović poslije poraza Partizana od Reala.

Pred Partizanom je u nedjelju važno gostovanje Studentskom centru u Podgorici, a nakon toka potencijalna nedjelja odluke. Crno-bijeli će u četvrtak u Štark areni protiv Olimpijakosa, a potom će opet u "Moraču", na utakmicu protiv Budućnosti, izvjesno - na derbi za drugo mjesto u ABA ligi.

Dodatni značaj sljedećoj nedjelji dao je i iznenadni poraz Budućnosti od FMP-a u Železniku, neposredno prije utakmice Partizana i Reala. U prethodne tri utakmice, koliko nema Ledeja, veliki teret na visokim pozicijama izneli su Frenk Kaminski i Bruno Kaboklo i nije potrebno naglašavati koliko bi povratak startnog krilnog centra ojačao ekipu Željka Obradovića.