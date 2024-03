Zamoliću Željka - za Dražena, do bola! Porodica Petrović ima molbu za Obradovića

U Zagrebu se sprema "dosad neviđeni" košarkaški spektakl. Porodica Petrović otkrila je detalje.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški spektakl u čast Dražena Petrovića definitivno će biti odigran 5. septembra u Zagrebu, u koji je donio dvije titule prvaka Evrolige sa Cibonom. Na revijalnoj utakmici u znak sjećanja na košarkaša koji je tragično izgubio život 1993. godine u saobraćajnoj nesreći u Njemačkoj igraće dva tima, a jedan će sa klupe predvoditi najveći evropski trener, srpski stručnjak Željko Obradović.

Aleksandar Aco Petrović, Draženov rođeni brat, otkrio je u petak detalje tog spektakla, uz informaciju da su puštene u prodaju ulaznice.

"Što se tiče same utakmice, s jedne strane biće najjača reprezentacija Hrvatske, koja će biti u elitnom sastavu, protiv reprezentacije Evrope, koja će biti najjača moguća selekcija igrača koji igraju u Evropi. Između Dražena i ove utakmice je nit vodilja Barselona '92. Draženovih 11 saigrača (iz reprezentacije Hrvatske na tim Olimpijskim igrama, prim. novin) biće naši najvažniji VIP gosti na toj utakmici. Isto tako, pozivnice idu prema američkom Drim-timu, koji je bio protivnik Hrvatske u Barseloni 1992. Kao završnica i košarkaško naslijeđe svega onoga što je Dražen napravio, a što danas uživaju mlađe generacije, pozivnice idu i za 16 regionalnih NBA igrača: 13 aktuelnih, uljučujući Jokića i Dončića, te tri koja su igrala do prije 5-6 godina", kazao je Petrović.

Za sada je potvrđen dolazak i nekoliko evroligaških asova, među kojima je i srpski bek Marko Gudurić.

"Osiguravamo se da ličnim kontaktima dođemo do onih najbitnijih. Nadamo se da će iznenađujući broj članova Drim-tima biti tu. Tu je i selekcija Evrope, recimo Evrolige. Nigdje nismo naišli na zatvorena vrata. Evroligaška delegacija doći će u najvećem mogućem broju. Dobili smo zeleno svjetlo za dovođenje dva, tri, četiri igrača Reala. Nisam htio opterećivati Željka Obradovića i Nevena Spahiju, njegovog pomoćnika u selekciji Evrope, ali ja sam lično ostvario kontakte s Majkom Džejmsom, u rekordnom vremenu mi je odgovorio da odlazi. Tornike Šengelija, Marko Gudurić, Džanan Musa, svi su potvrdili. Sprema se moćna selekcija Evrope da se suprotstavi današnjoj hrvatskoj reprezentaciji. Karte će brzo otići. Želja nam je da tih 15.000 ljudi da Hrvatskoj podsticaj pred ključne dvoboje s BiH za Eurobasket 2025. godine. Košarkaška ostavština Dražena najbolje će se vidjeti po tome što im je ostavio u današnjoj NBA ligi. Očekujem veliki odziv."

S obzirom na NBA propise, Nikola Jokić i Luka Dončić neće imati pravo da igraju, ali će im biti poslate pozivnice da uveličaju događaj samim prisustvom. I jako je važno - meč će biti takmičarski!

"Nećemo vam odati sve što će biti, scenario te košarkaške utakmice jer neka iznenađenja čuvamo za utakmicu. To će biti spektakl koji u Hrvatskoj nije viđen. Ovo mora biti spektakl, ali neće biti Ol-star utakmica. I Josipa Sesara i Željka Obradovića ću zamoliti da se igra kako bi Dražen to htio. Bitka za svaku loptu, bitka do bola. Dugo ovo pripremamo, scenario je spreman", kazao je Aco Petrović.