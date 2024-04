Zek Edej otključao vrata, pa uveo plavušu: Reakcija djevojaka sa hodnika je hit! (VIDEO)

Kanadski košarkaš Zek Edej u centru pažnje jer Perdju blista, a njega žene obožavaju van terena.

Takmičenje najboljih košarkaških koledž timova stiglo je do same završnice, a jedan od igrača koji privlače najviše pažnje je snažni dcentar Zek Edej (21), reprezentativac Kanade sa Mundobasketa prethodne godine. Protiv Tenesija je imao 40 poena i 16 skokova, pa je svoj tim odveo do same završnice, ali to nije jedino što mu je donijelo popularnost ovih dana. Na društvenim mrežama se pojavio snimak sa jedne koledž žurke, na kojem se jasno vidi da je Edej smuvao koleginicu i odveo je u drugu sobu!