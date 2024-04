Partizanov najveći problem - pojačanja koja to nisu! Edin Avdić: To ga je koštalo prvog mjesta

Komentator TV Arena sport Edin Avdić analizirao je sezonu crno-bijelih.

Izvor: YouTube/Udvajanje sa Milošem i Edinom/MN Press

Komentator TV Arena sport Edin Avdić analizirao je u podkastu "Udvajanje sa Milošem i Edinom" sezonu Partizana, sa akcentom na igrače koji nisu ispunili očekivanja.

"Za razliku od prošle sezone, Partizan ove sezone nije uspio da dovede adekvatna pojačanja, to ih dosta košta i najveći je problem. Nazovi to kako hoćeš, to je isti problem sa Zvezdom, još i više izražen, što pokazuje sama činjenica da su 16. na tabeli", rekao je Avdić.

Prema njegovom mišljenju, koliko god je očigledno da Partizanu fali Matijas Lesor, isto tako je izraženo i da nedostaju Dante Egzum, pa i Jam Madar od prošle sezone.

"Prošle godine je Partizan doveo Egzuma, tu su bili Lesor, Madar. Nisam očekivao da će Lesor da nedostaje do ove mjere. Moja teorija je bila da ga treba pustiti sada kada je u naponu snage. I dalje mislim da tu negdje ima istine, ali odgovor svakako nisu bili Kaminski, posebno, i Bruno Kaboklo. Kaminski doprinosi nešto u napadu, ali odbrana je toliko loša da on nije takav u napadu da to zakrpi. Promašio je gomilu nekih trojki koje su Partizanove utakmice mogle da odvedu u 'plus'. I protiv Olimpijakosa je promašio onu trojku. Nije sporno da je dobar šuter, samo kažem kako vidim situaciju".

"Od Jaramaza Partizan ništa nije dobio kao domaćeg igrača ove sezone. Imao je jednu, dvije dobre utakmice u Evroligi. Ostalo nije ulazio u igru, i ako jeste - malo je ulazio. Džejlin Smit takođe promašaj. Čovjek koji je sjedio u Virtusu na tribinama, pa se preselio u Partizan, pa i tu sjedi na tribinama. Ponitka, isto tako, sad je nešto počeo da igra, ali kada znamo sa kakvom je reputacijom došao... Nije mi problem njegov broj poena, znamo da ga muči šut. Dobio je poslije Eurobasketa grdne pare da ode u PAO kod Deje Radonjića, ali igrali su loše, realno. Davao je svojih osam poena. Nije mi problem što u Partizanu daje malo poena, ali sporno mi je to što pravi dosta grešaka. Ima on vjerovatno svoje objašnjenje, ali činjenica da Ponitka u svakoj utakmici ima dvije, tri izgubljene lopte, čim ima malo značajniju minutažu".

"Iz ove perspektive, Lesor mislim da dosta nedostaje Kevinu Panteru, u smislu njegovih blokova. Drugačije je kad ti Lesor napravi blok, to je sada evidentna činjenica. Mislim da Partizanu kao ekipi nedostaju čak i više Egzum i Madar. Ovako kad pogledaš, Madar je imao bar taj početni udar, agresivnu odbranu, uvede te u utakmicu, ubaci par šuteva sa poludistance. Imao je tu drskost. Ni njemu ne cvjetaju ruže, napravio je ozbiljan kiks, mislim da ga je Šarunas već i pedalirao iz Fenerbahčea. Dakle, dupli minus - i za Partizan što je otišao, a i on što je napustio Partizan. Pamtimo ga u Feneru da ga je onaj sa tribine pogodio protiv Bešiktaša i da je sada položio za pobjedu protiv Reala. Kod Šarasa ga nema ni na mapi, a u Partizanu bi imao još značajniju ulogu. I uz to nedostaje ta Egzumova silina, prodor".

Pi-Džeju Doužeru zamjera povremenu nonšalanciju. "Doužer je dobar dečko, profesionalac. Ali njega je koštalo kao i u Ponitkinom slučaju, neka nonšalacija. On protiv Olimpijakosa iznese na svojim leđima drugu i treću četvrtinu, sjedne na klupu i na kraju izgubi tri lopte".

"To su sve problemi koji su koštali Partizan prvog mjesta u ABA ligi. Bilo je neke vrste zadovoljštine prošlom sezonom, a ne bi trebalo toga da bude. Ovi momci nisu reagovali na pravi način. Da je mene neko pitao da li bi doveo Kaminskog, rekao bih - da, doveo bih ga. A, onda on dođe i kažeš 'Au, da li je moguće da se ovako loše snalazi u odbrani?'. A, recimo iznenađenje mi je bilo kako su Kaboklo i on funkcionisali u tandemu. Kaboklo na primer ne umije da se zagradi pod košem, ne može stručni štab Partizana da ga sada to uči. On ima problem da se zagradi protiv igrača koji je 30 centimetara niži", dodao je Avdić.