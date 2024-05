Ponižavanje u Atini, igraće se majstorica: Srbi dodali gas, počistili parket Barselonom u Pireju

Olimpijakos deklasirao Barsu u četvrtoj utakmici serije i zakazao utakmicu odluke u "Blaugrani".

Izvor: Stefanos Kyriazis/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Olimpijakos je deklasirao Barselonu 92:58 u četvrtoj utakmici plej-of serije i zakazao "majstoricu" u Španiji za sljedeću nedelju. Grčki tim je iskalio bijes na Kataloncima poslije dramatičnog poraza u prethodnoj utakmici, a kada je kapiten Kostas Papanikolau na kraju treće četvrtine "vezao" tri trojke, pa asistirao Šekilu Mekisiku za četvrtu, za ogromnih 75:47, bilo je jasno da ne postoji promil šanse da serija bude završena ovog četvrtka u Dvorani mira i prijateljstva.

Barselona je početkom druge četvrtine vodila 23:22, a Milutinov je na tri i po minuta do poluvremena iskoristio bacanja za ogromnih 45:26 za goste. Bila je to serija Pirejaca 23:3 i nakon nje nije bilo postavljano pitanje ko će pobijediti. Petrušev i Milutinov ubacili su u toj seriji više od polovine poena domaćih, po šest. U toj, odlučujućoj četvrtini meča, Olimpijakos je ubacio čak 32 poena, a primio samo 14. I sve to nakon burnog poraza u prošlom meču, u kojem je Filip Petrušev u posljednjim desetinkama faulirao Džabarija Parkera.

Šekil Mekisik ubacio je u četvrtak uveče 21 poen za Olimpijakos, Mustafa Fal 12, Najdžel Vilijams-Gos i Ajzeja Kenen po 11, Filip Petušev 10, Nikola Milutinov osam... Na drugoj strani, samo je Džabari Parker bio dvocifreni u napadu u Barsi, sa 10 poena. Nikola Kalinić je za 24 i po minuta ubacio dva poena i promašio sva tri šuta za tri

Dok je Real Madrid "trokorakom" otišao na Fajnal-for u Berlinu, Barselona i Olimpijakos prvi su zakazali "majstoricu" u tekućem plej-ofu. Makabi u četvrtak uveče ima "meč loptu" za prolaz u Beogradu, jer vodi 2:1 protiv Panatinaikosa, a Fenerbahče ima prednost protiv Makabija 2:1 pred četvrti duel u Istanbulu u petak od 19.45 časova.