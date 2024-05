Nikola Jokić ih razbio, Lejkersi hitno smijenili trenera!

Los Anđeles Lejkersi otpustili šefa struke

Izvor: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

Los Anđeles Lejkersi otpustili su trenera Darvina Hema nakon dvije sezone i samo nekoliko dana poslije eliminacije u prvoj rundi plej-ofa protiv Denvera. Američki stručnjak nije "preživio" to što je Denver pregazio slavni tim iz El-Eja ne samo u toj seriji, već i čitave sezone, pa je u posljednjih 13 mečeva aktuelni prvak čak 12 puta pobijedio Lebrona Džejmsa i saigrače. Zbog toga je račun platio trener.

Lejkersi su saopštili da je Hem "bivši", godinu nakon što je vodio čuvenu franšizu do finala plej-ofa Zapadne konferencije. I tada, kao i ovog proljeća, Denver Nagetsi bili su pretežak rival za tim iz Losa Anđelesa. Sve to bilo je premalo za ambicioznu franšizu, koja bi sada navodno mogla da dovede bivšeg igrača i Lebronovog prijatelja Džej-Džej Redika, a možda i Tajrona Lua, aktuelnog trenera Klipersa koji je vodio Lebronov Klivlend do istorijske titule 2016.

Odluku o tome daće i Lebron i generalni menadžer Rob Pelinka, koji ni ove sezone nije uspio da sastavi tim oko Džejmsa koji bi bio u najužem krugu favorita za osvajanje titule. Tokom sezone osvojen je novoformirani NBA "kup", ali to nije utjeha za kraj sezone već u aprilu.

"Bilo je pakleno sjediti u ovom sjedištu dvije godine. Mnogo dobrog je urađeno, ali na kraju, ipak želite da osvojite glavnu nagradu", rekao je Darvin Hem poslije eliminacije iz plej-ofa protiv Denvera.

Izvor: Profimedia

Darvin Hem rođen je u julu 1973. godeine i Lejkersi su bili prvi tim koji je samostalno vodio, nakon što je bio asistent u Milvokiju, Atlanti, ali i u Lejkersima, od 2011. do 2013. godine. Kao igrač je osvojio titulu sa Detroit Pistonsima 2004.