Navijam za Zvezdu! Jović iz NBA lige došao u Beograd i oduševio crveno-bijele

Nikola Jović otkrio je da navija za Crvenu zvezdu.

Izvor: Profimedia

Nikola Jović završio je sezonu u NBA ligi. Sa Majamijem je ispao od Bostona u prvoj rundi plej-ofa. Nije se previše zadržavao na Floridi, već se odmah spakovao i došao u Beograd. Gledao je pobjedu Crvene zvezde protiv Mege.

Tokom meča pričao je sa novinarima i dao je izjavu koja će oduševiti pristalice crveno-bijelih. Pitali su ga mediji da li je pričao sa ocem i ko će za koga da navija. "Ne pitam, ja znam. Navijam za Zvezdu, ne znam za koga će on da navija i to je to", počeo je Jović, a prenosi "Meridiansport".

Zvezda je prošla u finale, a da li ćemo gledati vječiti derbi u borbi za pehar ostaje da se vidi, jer Partizan i Budućnost igraju "majstoricu". "Pratiću sigurno, Mega je klub u kom sam igrao, volim što me je Miško lijepo ugostio. Pokušaću da pratim i Zvezdu i Partizan ko god da je domaćin."

Nikola Jović - Ja navijam za Zvezdu a za tatu ne znam, pratiću finale ABA lige ko god bude domaćin ️#kkcz#Jović#HeatNation#MiamiHeatpic.twitter.com/8EHCrnWIyr — Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs)May 7, 2024

On će biti tu i u finalnoj seriji. "Ja sam ljubitelj košarke i iako sam navijač Zvezde, ljubitelj sam oba tima .Volio bih da vidim kako igraju. I jedna i druga ekipa su imale turbulentne sezone, ne znam šta bih očekivao", zaključio je Jović.

