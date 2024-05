Najveća kazna ikad - TRI MILIJARDE DOLARA: Ovo može da promijeni istoriju sporta, Amerika drhti!

Ako se ovo desi, cijela Amerika će morati potpuno da promijeni način na koji im izgleda sport!

Na pragu smo istorijske sudske odluke koja bi mogla da košta NCAA 3.000.000.000 dolara! Poznato je da su koledži u Americi već počeli da plaćaju sportiste, tj. dozvoljavaju im da uzimaju prihod od marketinških akcija u vezi sa njihovim likom i djelom, od prodaje dresova, majica, igračaka... Ali sada bi koledži mogli da budu natjerani da plaćaju svoje sportiste i više!

Problem bi bio što se sportisti računaju u studente, a ne u zaposlene i tu se krije pravna začkoljica oko plaćanja za nastupe na košarkaškom, fudbalskom, odbojkaškom ili nekom drugom terenu.

Sudija Klaudija Vilken je naložila sukobljenim stranama u ovom sporu da probaju da se nagode, a direktori NCAA i pravni zastupnici igrača su već za stolom. Čelni ljudi koledž košarke nisu željeli da razgovaraju za medije o ovoj temi, a sve je počelo od nekadašnjeg plivača sa Arizona stejta Grenta Hausa koji želi da dobije svoj dio s obzirom da je koledž na osnovu TV prava za plivačka takmičenja dobio milione dolara.

On naravno nije jedini koji tuži NCAA. ali njegov slučaj je katalizator akcija, pa iako je NCAA u vrijeme kada ih je on tužio bila u opasnosti da plati stranama koji ih tuže 1.400.000.000 dolara, sada je ta suma veća od 3.000.000.000 dolara. NCAA svoju cijelu odbranu bazira na tome da su sportisti studenti, a ne zaposleni. Do sada im je to prolazilo kao argument, ali izgleda da je tome kraj.

"Što se tiče njihovih opcija jedna je da zatraže pomoć Kongresa, a druga je da priznaju sportiste kao zaposlene i da uđu u pregovore o kolektivnim ugovorima. Vrata su još otvorena za nova rješenja i za dobijanje više podrške u Kongresu", rekao je profesor prava Gejb Feldman o ovom slučaju.

