Ataman osvojio Evroligu i odmah ide iz Panatinaikosa? Odmah se oglasio o prelasku u drugog evroligaša

Ergin Ataman ne planira za sada da ide nigdje.

Izvor: MN PRESS

Ergin Ataman je stigao u Panatinaikos i odmah uspio da osvoji Evroligu, a sada su se pojavile glasine da će odmah napustiti ekipu. Iako je dobio ogroman budžet i iako mu je Dimitris Janakopulos obećao još više novca za narednu sezonu, italijanski mediji su prenijeli da je on meta Olimpije iz Milana.

Sada već trostruki prvak Evrope, dva puta sa Efesom, a jednom sa Panatinaikosom istakao je da nema namjeru da mijenja posao dok god je Etore Mesina na klupi italijanskog kluba.

"Olimpija Milano je uz veliku pomoć Armanija jedan od najorganizovanijih, najbogatijih i najprestižnijih klubova u Evroligi. Jasno je da nema rezultata prethodne dvije ili tri godine, ali su uspjeli da dođu do Fajnal fora u Kelnu. Imaju legendarnog trenera Etorea Mesinu koji je bio moj idol u mladosti. Želim mu još mnogo godina na mjestu trenera Olimpije. On je legenda iako je imao loše dvije sezone u Evroligi. Dok god je on tu, nema šanse da ja dođem", rekao je on.

(MONDO, N. L.)