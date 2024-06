Draženova majka je zove "monstrum": Vozila u smrt, udala se za fudbalera, a zbog jednog nikad nije odgovarala

Na današnji dan poginuo je Dražen Petrović, jedan od najboljih evropskih košarkaša svih vremena. Spavao je u automobilu kojim je upravljala njegova djevojka Klara Salanci koja nikada nije odgovarala za smrt.

Na današnji dan prije 31 godine napustio nas je Dražen Petrović, jedan od najboljih evropskih košarkaša svih vremena. Za neke, bez sumnje i najbolji, pošto je igrao u sasvim drugo vrijeme, pokazivao nezapamćenu šutersku preciznost u evropskoj košarci, bio strašan u dresu reprezentacije Jugoslavije, pa Hrvatske, dok je takođe uspio da u NBA zajedno sa Divcem "progura" sve ostale sa neameričkim pasošem.

Nažalost, njegov život okončan je i prije nego što smo vidjeli najbolje od njega. Petrović je poginuo 7. juna 1993. godine u blizini Ingolštata u Njemačkoj, prilikom povratka sa jednog reprezentativnog turnira u Poljskoj. U trenutku nesreće, Dražen Petrović imao je samo 29 godina i stradao je zbog velike magle, ali i neprilagođene brzine kojom je njegova tadašnja djevojka Klara Salanci upravljala "golfom".

Klara je bivša košarkašica i nemačka manekenka koja inače za Draženovu smrt nikada nije odgovarala. Takođe, zajedno sa njima u automobilu je bila i turska košarkašica Hilal Edeba. Njih dvije su uz mnogo sreće preživjele jeziv sudar, dok je hrvatski košarkaš poginuo, i to dok je u trenutku nesreće spavao.

Kako je došlo do sudara? Detalji istrage su utvrdili da je iz suprotnog smjera dolazio kamion, koji je pokušavao da obiđe vozilo ispred sebe, međutim pritom je izgubio kontrolu jer nije vidio od magle da mu u susret ide "golf". Ispriječio se na putu, a pošto je vidljivost bila slaba - automobil u kome je bio Dražen Petrović udario je u kamion. Preminuo je nažalost na licu mjesta i nažalost ni dežurna služba koja je stigla na lice mjesta nije mogla da pomogne.

"Činjenica je da je Klara vozila prebrzo. Bila je mlada, s malo iskustva u vožnji automobila, i u takvoj situaciji nije se baš mogla najbolje snaći. Doletjela je u preprečeni šleper s brzinom većom od 160 kilometara na sat. Čak nije uspjela ni da reaguje, da zakoči. I da je pokušala da zaustavi vozilo, pitanje je kako bi sve to prošlo s obzirom na to da se kamion ispred njih pojavio iznenada", ispričao je u jednom intervjuu policajac Binder koji je bio na mestu nesreće.

"A onda je uslijedio strahoviti udarac od kojeg je Dražen Petrović, koji je u automobilu sjedio, odnosno spavao, na mjestu suvozača, poginuo".

Tras participar en el pre-Europeo de Polonia y volar de Varsovia a Frankfurt con la selección croata, Petro renunció a tomar el siguiente avión con sus compañeros y prefirió continuar viaje hacia Zagreb por carretera acompañado de su novia, Klara Szalantzy y una amiga.pic.twitter.com/CY1CeyJjJT — Gonza (@gbobadi)June 8, 2019

Klara Salanci prošla je bez ikakvih posljedica, imala je tek ožiljak ispod lijevog oka, a godinama nakon nesreće izbjegavala je da priča na ovu temu. Nikada nije odgovarala na sudu u Njemačkoj pošto nije moglo da se utvrdi da je Klara imala priliku da izbjegne nesreću, ali...

"U saobraćajnim nesrećama je uvijek problem kada se preklope prebrza vožnja i smrtne posljedice. Pitanje uvijek glasi da li bi se nesreća izbjegla da je vozač vozio sporije, na primjer 120 km/h. Ako se dokaže da se mogla izbjeći, to je kazneno djelo. U slučaju krivice, zakon određuje i kaznu do pet godina zatvora ili novčanu kaznu. Treba biti siguran da se saobraćajna nesreća i smrt Dražena Petrovića ne bi dogodili da je Klara recimo vozila 120 km/h ili 100 km/h", rekao je za advokat specijalizovan za saobraćajno pravo Josip Miličević za "Slobodnu Dalmaciju".

Klara se godinama poslije nesreće udala za fudbalera Olivera Birhofa. U pitanju je bivši reprezentativac Njemačke, poznat kao jedan od najboljih igrača glavom svih vremena, a nastupao je za Udineze, Milan, Askoli, Monako...

"Ona je monstrum. Nije čak ni sa Hilal (košarkašicom koja je bila u automobilu, prim. aut.) u kontaktu. Nju nije posjećivala ni dok je bila bolesna, iako su dugogodišnje prijateljice i igrale su košarku zajedno od malih nogu. Hilal je studirala u Americi i kada se vratila, Klara ju je pozvala da idu zajedno po Dražena na aerodrom u Frankfurt", ispričala je u jednom intervjuu Biserka Petrović, majka legendarnog hrvatskog košarkaša koja Klaru ne pamti po dobrom.

ŠTA BRAT ACO KAŽE O KLARI?

Biserka i Aco Petrović, majka i brat legendarnog Dražena.

Ovakav čvrst stav apsolutno razumije i Aco Petrović, rođeni brat pokojnog Dražena koji je u intervjuu za "24 sata" objasnio zašto nisu u odnosima sa Klarom: "Jedne godine me Klara kontaktirala jer je željela da dođe na godišnjicu Draženove smrti. Našli smo se na kafi, popričali smo kratko, pitala me kad može doći na grob... S obzirom na to da se mi porodično uvijek nalazimo taj dan na Draženovom grobu u 17.20, rekao sam joj da izbjegava taj termin jer mama nije apsolutno bila spremna za susret s njom, niti je ikad prihvatila da se njih dvije nađu i popričaju".

"Otišli smo ja i Zvonko Orsag, koji je radio u Ciboni, kontaktirali smo policiju koja je vodila istragu, otišli smo i na mjesto nesreće... Moj utisak je da je u tom slučaju plaćen danak neiskustvu. Dražen je spavao, nije bio budan, padala je jaka kiša a taj kamion koji se prepriječio na putu bio je na jednoj uzbrdici, djevojka koja je vozila morala ga je vidjeti jer je sve bilo na ravnom dijelu puta. Da je to bio iznenadni udes, nakon toga bi na njih naletjelo još automobila, bio bi lančani sudar, ali niko drugi nije se sudario, svi su na vrijeme uspjeli stati, svi osim nje... Imala je i treću, zaustavnu traku, mogla je njom proći i zaobići kamion, ali nije... Ekspertizom je utvršeno da ona uopšte nije pomjerila volan, nego da se zabila frontalno u kabinu kamiona, i to onom stranom na kojoj je spavao Dražen...", poručio je Aco Petrović..

Aco Petrović je ispričao i da je za smrt rođenog brata saznao u kasnim večernjim časovima 7. juna 1993. godine. Vratio se sa turnira u Poljskoj u Zagreb, da bi ga otac malo prije ponoći nazvao i pokušavao je da mu objasni da su dobili poziv. Razumio je samo Dražen i saobraćajna nesreća. "Tako sam saznao šta se dogodilo", rekao je Petrović.

VELIKI KOŠARKAŠ - DRAŽEN!

Sjajni košarkaš ostavio je veliki trag u evropskoj košarci, ali i u NBA ligi, gdje je nastupao za Portland i Nju Džersi Nets. U karijeri je igrao i za Šibenku, Cibonu i Real Madrid i sa sva tri tima osvajao je šampionske titule, dok je sa Zagrepčanima je osvojio i dvije titule Kupa šampiona.

Imao je trofejnu karijeru i sa reprezentacijom Jugoslavije, dok je i sa Hrvatskom, nakon raspada države, bio srebrni na Olimpijskim igrama kada ih je u finalu nadigrala Amerika.

Ovog ljeta u Zagrebu biće odigrana i specijalna utakmica u znak sjećanja na Dražena.

Nije puno toga trebalo da Dražen bude sretan. Teren, lopta, tenisice i netko od prijatelja da mu dodaje loptu I danas Dražen, iako je prošlo više od 30 godina, nije zaboravljen, pa je i stoga pala odluka da se 5.9. održi utakmica u kojoj ćemo svi moći slaviti Dražena❤️pic.twitter.com/WODlGQrIFY — Aleksandar Petrović (@petrov_aco)June 7, 2024

