Mirotić dobija 20 miliona evra! Barselona se dogovorila sa Nikolom, sve je gotovo

Barselona je postigla sporazum sa Nikolom Mirotićem i daće mu 20 miliona evra zbog preranog raskida ugovora.

Izvor: Profimedia

Barselona je postigla dogovor sa Nikolom Mirotićem i Korijem Higinsom i moraće da im isplati veliku svotu novca. Crnogorski košarkaš dobiće oko 20 miliona evra, a Amerikanac će da bude bogatiji za 3,4 miliona evropskih novčanica. Zašto? Zato što su sa njima dvojicom prerano raskinuli ugovore i to su uradili na nedozvoljen način, pa se sve rješavalo pravnim putem.

Španska "Marka" prenijela je tu vijest i objasnila da je Barsa uspjela da nađe zajednički jezik i da dođe do sporazuma sa njima dvojicom, pa će morati da "razbije kasu". U momentu kada je otpustila Mirotića on je imao ugovor na još dvije sezone vrijedan oko 22 miliona evra, dok je Higins imao ugovor na još godinu dana.

"Barselona je tada vjerovatno izbegla bankrot i sada je postigla dogovor sa dvojicom bivših igrača prema kom će im to dugovanje isplatiti kroz nekoliko rata. To je urađeno kako se spomenuta svota novca ne bi našla u platama igrača za ovu ili naredne sezone, tako da to neće da utiče na planove kluba u vezi dovođenja pojačanja", piše u tekstu.

Podsjetimo, kada je odlazio iz Barselone Nikola Mirotić trebalo je da dođe u Partizan, navodno je sve bilo gotovo i očekivalo se da će da postane novi igrač u timu Željka Obradovića, ali je onda došlo do velikog obrta. Na kraju je potpisao za Armani, dok je Higins od tada bez kluba. I za njega je bilo spekulacija prošle sezone da bi mogao da dođe u redove "vječitih rivala", ali su odustali od njega zbog problema sa povredama.

(MONDO)

