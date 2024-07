Otkazan ABA Superkup zbog Dubaija!

Neće biti borbe za trofej ABA Superkupa ove sezone.

Neće biti ABA superkupa ove sezone! Bilo je planirano da se ove sezone od 15. septembra odigra turnir na kome bi se podijelio prvi trofej u sezoni, ali se to ipak neće desiti. Razlog za to je proširenje lige i to što će biti više timova u ABA od naredne sezone. Jadranska liga će početi 20. septembra pošto će se igrati 30 kola zbog 16 učesnika ove sezone. U tih nekoliko dana između 15. i 20. septembra bilo je nemoguće organizovati kompletan turnir tako da je otkazan.