"Gdje vodi ABA liga? Da moraju Zvezda i Partizan da plate milion evra!" Čović pričao o Pešiću i domaćoj ligi

Predsjednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović je govorio o nastupu selekcije Srbije na Olimpijskim igrama.

Izvor: RTS/Screenshoot

Predsjednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović govorio je o pregovorima crveno-bijelih sa Filipom Petruševom, ali i o samom nastupu selekcije Srbije na Olimpijskim igrama u Francuskoj. Istakao je da je naš tim igrao jako dobro, a posebno je istakao jako veliki doprinos selektora Svetislava Pešića.

"Ja kao čovjek koji je 55-56 godina u košarci nemam pravo da se "palim" na takve stvari, ali naša reprezentacija je igrala jako dobro. Imali smo stabilnu igru što je pokazatelj hemije koja je nastavak onoga što se događalo u Manili. Naravno uz dodatak Jokića koji je jedan stub, centar oko koga se sve okretalo. Ne umanjujem značaj ostalih igrača, Za Karija sam i ranije rekao da ima dovoljno iskustva da napravi igru i napravi određenu atmosferu. Znate za svaku novu generaciju morate drugačije da pristupite. Sa nekima možete da pričate pet sati dnevno, ove mlađe generacije su na pola sata, 45 minuta", počeo je Nebojša Čović i nastavio sa analiziom.

"Odigrane su jako kvalitetne utakmice, posebno sa nadobudnom ekipom Amerike. Malo je falilo da pobijedimo. Oni su zapravo tamo trenirali uveče po Parizu do 4-5 ujutru. Vidjeli ste u četvrtoj četvtini ako vam malo padne koncentracija imate problem, a definitivno je bilo toga. Ali nije to bio ključni faktor. Nisu sudije krive što smo šutnuli 0/9 za tri u posljednjoj četvrtini. Volio sam da se dogodi ta pobjeda nad Amerikancima i zbog tog FIBA dirigovanog žrijeba. Sa Njemačkom je jako dobra utakmica, a raduje me nova FIBA rang lista gdje smo drugi. E, sad sve je to gotovo. Mora da se radi plan, da se napravi kompletan sistem jer nas za dvije godine čeka Evropsko prvenstvo, za tri godine Svjetsko prvenstvo, za četiri godine Los Anđeles. Kada pogledate starosnu strukturu naših igrača tu ima određenih pitanja, ali očigledno je da se ta starosna struktura pomjerila u sportu ka četrdesetak godina", naglasio je Čović.

Što se tiče budućnosti, postavljeno je pitanje šta je tačno budućnost? Posebno je istaknuto da su Nikola Topić i Nikola Đurišić već spremni da se priključe nacionalnom timu.

"Ove godine je muška U20 reprezentacija tek 11. a prošle godine su ti juniori bili prvaci Evrope u Nišu. Ženska reprezentacija U20 je ispala u B diviziju. Tu se nalazi potencijal za ono što nas dalje čeka. Mi sada imamo Topića i Đurišića koji su nažalost povrijeđeni. Ali oni su se već dokazali u seniorskoj konkurenciji. Na njh treba računati u novom ciklusu. Mislim da će oni biti nazad Đurišić brže i Topić nešto malo kasnije, ali već tokom ove sezone. Ali vi morate da postavite sistem. Tu ima potencijala, ali mora 365 dana u godini da se radi. Mora da postoji strategija koja nije postojala. Struka mora da bude stručna, bez foliranja stručna. U tom biranju trenera ne može da bude menadžerski faktor. Selektor A reprezentacije mora da bude angažovan 365 dana, kao i neki treneri mlađih kategorija. Mi sad treba da imamo u opticaju 50-60 igrača u analizi za Los Anđeles", naglasio je predsjednik KK Crvena zvezda.

ŠTA SE DEŠAVA SA ABA LIGOM?

Izvor: Aris MESSINIS / AFP / Profimedia

Što se tiče Svetislava Pešića apsolutno Čović ostaje pri tome da on treba da ostane na čelu nacionanog tima. "Ja sam sa Pešićem pričao otkad se vratio na mjesto selektora. Moja ideja je bila da mi vratimo Pešića i ja sam ga predložio tamo gdje treba i dobro je što je to urađeno. Pošto se Pešić i ja znamo i radili smo i 2000. godine i 2001. i 2002. godine kada je bio selektor. Ja tada nisam bio u savezu, ali sam kao potpredsjednik vlade bio direktno zadužen da pomognemo reprezentaciji. Mi smo tada uzeli i Svjetsko i Evropsko prvenstvo, Pešić je sada nastavio da radi taj posao."

Selektor Pešić je mnogo puta naglasio da nije za to da srpski klubovi igraju ABA ligu i da je za pravljenje jake domaće lige. To nije daleko od realnosti i vrlo je moguće da srpski klubovi mogu da jako brzo naprave svoje takmičenje.

"Mi smo napravili koncept, mi domaću ligu imamo, ta domaća liga se zove Košarkaška liga Srbije. U njoj nema na početku Zvezde, Partizana, Mege, FMP-a, Borca i sada Spartaka i nije nikakav problem da se mi vratimo, ali da vidimo gdje vodi domaća liga? Sada se otvara dodatno pitanje gdje vodi ABA liga. Ja sam jedan od učesnika u projektu ABA lige, ali to je projekat koji je tada negdje vodio. Vodi i sada, u to da i Partizan i Zvezda moraju da daju milion evra da bi igrali Evroligu. A ostali klubovi koji idu u FIBA ne idu po sportskom rezultatu. Srbija ima domaću ligu, u toj domaćoj ligi takva-kakva je... To više ne može da bude alibi. Zavide nam u regionu što mi imamo ligu. Mi jako brzo možemo da napravimo domaću ligu, naravno biće nam potrebna jedna sezona jer mi u KLS imamo 16 klubova pa imamo drugu fazu takmičenja... Mi to možemo za sezonu da svedemo na 10-12 klubova. Ali ta liga mora da bude profesionalna liga, ta liga mora da ima finansijski fer plej. Ta liga mora da ima klubove u kojima sjede stručne i kompetentne ljude. Mi to možemo da napravimo. Ja neću da polemišem na tu temu. Klubovi gledaju interese izlaskom u Evropu. Napišite, nacrtajte. Samo nam recite šta treba", naglasio je Čović.

Na kraju je naglasio i da je apsolutno za ostanak Svetislava Pešića na čelu nacionalnog tima, ali uz priključenje nekih mlađih snaga koji bi ga uskoro i zamijenili. "Apsolutno je imperativ, ali uz Pešića mora da se napravi ekipa mladih trenera. Na te njegove pomoćnike treba dodati nekoliko jako značajnih mladih trenera. Mi moramo da razmišljamo da taj trener mora da bude malo i mangup. Mi smo imali trenerske legende, malo je trenera ostavljeno poslije toga. Kari je idealan da bude svo vrijeme tu, da to sve proprati i da to kordinira. Nama je Kari neophodan, ali on se stalno pita šta će mu to. Ali lepo je kad ga vidite na balkonu", završio je Čović.