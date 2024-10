Crvena zvezda će rijetko kada imati priliku da trenira i popravi greške, a dva poraza u ABA su upalila alarme.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je ponovo poražena u ABA ligi! Nakon neprijatnog otvaranja ABA lige i poraza od Dubaija 86:84 sada je tim Janisa Sferopulosa poražen u Gripama od Splita 85:78. Partizan je to iskoristio, deklasirao je desetkovanu Cibonu na svom terenu i sada je već razlika u ABA ligi dvije pojbede u odnosu na najvećeg rivala.

Naravno tek je početak sezone i ima vremena da se to sve sustigne, pošto do kraja ligaškog dijela takmičenja tek treba da se odigraju dva večita derbija sve je u rukama crveno-bijelih. Ipak forma mora da se podigne, a pred crveno-bijelima je zaista paklen nastavak oktobra. Do kraja mjeseca crveno-bijeli odigraće čak osam utakmica, a sada je na njima u ABA mečevima ogroman pritisak. I to je odmah po okončanju utakmice u Splitu rekao i sam Sferopulos.

"Želim da čestitam Splitu, oni su htjeli da dobiju meč više nego mi. Nismo bili spremni da se borimo sa Splitom. Nismo igrali dobro, nismo igrali dobru odbrani niti dobar napad. Na kraju smo im dali šansu da u posljednja četiri minuta povedu i pobijede. Moramo da učimo iz ove utakmice da kako god ide Evroliga moramo da se spremimo za ABA ligu", rekao je on.

U ovakvom ritmu nema prava na slobodan dan!

Vidi opis Zvezdu poslije kiksa čeka pravi pakao: Na muci se poznaju junaci, ali sve mora da krene bez Teodosića! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Panoramic / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Panoramic / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Federico Pestellini / Panoramic / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Printscreen/Sport klub Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Panoramic / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Federico Pestellini / Panoramic / Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

Strašan je raspored Crvene zvezde nakon dva poraza u ABA ligi. Nije to problem samo zato što neće biti odmora, već mnogo više zbog toga što će stručni štab imati jako malo vremena da na treninzima ispravi neke nedostatke iz igre crveno-bijelih. Dodatni problem je što na meču sa Baskonijom u srijedu neće biti Miloša Teodosića koji će odraditi i drugi meč suspenzije zbog incidenta u Istanbulu prošle sezone.

Crveno-bijeli će poslije Baskonije u istoj nedjelji girati sa Igokeom na svom terenu u ABA ligi i tu apsolutno neće biti prostora za kiks, a onda dolazi duplo kolo Evrolige i mečevi sa Fenerom u gostima i Barsom kući. Nakon toga tim sa Malog Kalemegdana ide na jedno od najtežih ABA gostovanja, na mjesto na kom Zvezda godinama nije mogla da pobijedi - u "Moraču". Protiv Budućnosti će igrati 21. oktobra, a onda će na noge moćom Realu. Potom slijedi neugodno gostovanje Zadru gdje je prošle godine bilo i incidenata i oktobar se zatvara posjetom neprijateljski nastrojenoj Litvaniji i Žalgirisu.

Crvena zvezda svoje probleme mora da rješava u hodu, a ako želi da se bori za trofeje i da ima visoke ambicije u Evroligi. Već protiv Baskonije ćemo vidjeti da li su neki od problema sanirani, ali za sada iz uprave poručuju da u igrače i trenera vjeruju i da tim posjeduje kvalitet za najveće domete. Kao što se kaže, na muci se poznaju junaci. Možda i ovakav start iznedri lidere i bude preko potrebno buđenje ekipe koja na terenu djeluje kao da još nije ni blizu uigranosti i pune forme. Kad bi pala Baskonija, to bi bio prvi dobar korak!

9. oktobar: Crvena zvezda Baskonija

12. oktobar: Crvena zvezda Igokea

15. oktobar: Fenerbahče - Crvena zvezda

18. oktobar: Crvena zvezda - Barselona

21. oktobar: Budućnost Crvena zvezda

24. oktobar: Real Madrid - Crvena zvezda

25. oktobar: Zadar - Crvena zvezda

30. oktobar: Žalgiris - Crvena zvezda

(MONDO, Nikola Lalović)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!