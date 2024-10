Zvezda dobila najveće pojačanje, Evroliga "digla rampu": Nema više suspenzije, Fener i Šaras neka se spreme!

Crvena zvezda se vraća na teren u Evroligi, a sada će tim Janisa Sferopulosa biti jači za Miloša Teodosića.

Izvor: MN Press/MONDO/Stefan Stojanovć

Crvena zvezda nastavlja svoj put u Evroligi! Pod trenerskom palicom Janisa Sferopulosa tim sa Malog Kalemegdana je prvi put otvorio takmičenje sa dvije pobjede, a sada ide na izuzetno teško gostovanje. Od 19.45 crveno-bijeli će se sastati sa Fenerbahčeom u Istanbulu, na jednom od najtežih evroligaških gostovanja.

Prenos će biti realizovan na Sport klubu, a naravno vi ćete moći da pratite meč trećeg kola Evrolige crveno-bijelih i uz tekstualni prenos na MONDU. Na ovom meču se očekuje susret sa nekim dobro poznatim licima, ali i jedan povratak u crveno-bijeli dres u Evroligi!

U ovom "duplom kolu", u kome se prvo ide na noge Fenerbahčeu, a onda u Beograd u petak dolazi Barselona, u tim se poslije suspenzije Evrolige vraća Miloš Teodosić! Ipak, nije baš sve idealno, jer ima i nekih problema.

SFEROPULOS NEĆE RIZIKE!

Izvor: MN PRESS

"Nedović će pokušati da trenira danas. Ne znamo kako će ići. Idemo postepeno, ide sa nama u Tursku, odlučićemo pred utakmicu da li će igrati. Nećemo da rizikujemo povredu. Ima manju povredu, ne želimo da pogoršamo stanje povrede i da ga izgubimo na duži period", rekao je Janis Sferopulos o stanju Nemanje Nedovića koji je neizvjestan za ovaj meč.

TEO JE OPET TU!

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Ipak, na bekovskim pozicijama dolazi pojačanje. Poslije dva kola u kojima je na pozicijama organizatora igre imao Kodija Miler-Mekintajera i Jaga Dos Santosa, sada će se u ekipu vratiti Miloš Teodosić. On je pauzirao dva meča na startu zbog sukoba sa sudijama u meču sa Efesom na kraju prošle sezone, tako da zbog suspenzije nije mogao da nastupi protiv Pariza i Baskonije.

"Miloš je uvijek veoma važan za tim jer je kvalitetan igrač, može da da nešto dodatno timu. Dodaćemo ga u rotaciju i želimo da pomogne svima svojim iskustvom i kvalitetom, da poboljša našu igru", rekao je Janis Sferopulos.

KO FALI FENERU?

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Neće biti povrijeđenog Marka Gudurića na ovom meču, a duel vjerovatno propušta i Tarik Biberović! On je u meču sa Efesom imao sukob sa Elajdžom Brajantom, zatim i raspravu sa njim putem saopštenja... Na kraju je suspendovan na jedan meč, a vidjećemo da li će to biti baš meč sa Crvenom zvezdom jer je Fener imao pravo na žalbu. Vidjeli smo u slučaju Kampaca i Partizana da to može da odloži suspenziju, tako da ostaje da se vidi da li će košarkaš iz Zenice biti u sastavu. Od poznatih lica očekuje se da prvi put poslije odlaska iz tima Boban Marjanović zaigra protiv Crvene zvezde, a vidjećemo u kom će ga obimu trener Šarunas Jasikevičijus koristiti.

ŠTA OČEKUJEMO?

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Strašan meč! Fenerbahče je krenuo jako, sa Šarunasom Jasikevičijusom na klupi su čak i bez povrijeđenog Skotija Vilbekina uspjeli da ostvare dvije veoma bitne pobjede na startu. Dobili su Olimpijakos i Efes i pokazali da su veliki konkurenti za najviši plasman. Ipak i Crvena zvezda je u grupi ekipa sa dvije pobjede i dolazi u odličnoj formi u Istanbul, makar kada je Evroliga u pitanju.