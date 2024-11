"To će ostati tajna za sva vremena": Željko Obradović o skandiranju navijača Partizana u Areni

Željko Obradović se oglasio poslije pobjede protiv Dubaija u ABA ligi. Posebno je bio upitan da li je samoinicijativno ubacio Balšu Koprivicu ili je to uradio na "nagovor" navijača.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Trener Partizana Željko Obradović bio je poslije pobjede protiv Dubaija upitan da li je pružio u završnici šansu Balši Koprivici na poziv publike ili isključivo svojom odlukom.

"To će ostati tajna, za sva vremena. Šalu na stranu, cijelog života pokušavam da svi igrači igraju i najsrećniji sam kad je tako, nema većeg zadovoljstva za mene. Navijači Partizana razumiju košarku i baš mi je drago što su mu skandirali. On zaslužuje da igra i nije to sporno. Rekao sam igračima i to mogu i ovdje da kažem, da je Balša u ABA ligi na tri teška gostovanja - Spartaku, Studentskom centru i Zadru bio naš najbolji igrač. I to nije sporno, drago mi je što je publika na njegovoj strani, kao što bi trebalo da bude na strani svakog igrača".

Ukazao je Obradović i na propuste i na pozitivne detalje u igri.

"Bilo je 17 izgubljenih lopti, to je ogroman broj, a s obzirom na to da je bilo 15 asistencija, to bi uvijek trebalo da bude duplo više u korist asistencija. Nije problem da igrači koji kreiraju imaju pokoju izgubljenu loptu, ali nije dobro da oni koji nisu kreatori gube loptu kako gube i razgovaraćemo o tome. To nije bilo dobro, a drugi aspekt je da je ekipa defanzivno uradila veliki posao. Kada se uzmu njihovi procenti šuta, to znači da smo igrali veoma dobru odbranu i sa te strane sam zadovoljan".

Govorio je o kadrovskim problemima i o manjku vremena za rad.

"Moja obaveza kao trenera je da pomognem igračima koji nisu u formi i koji igraju slabije. Znate da imamo par momaka koji su obavili po nekoliko treninga sa nama, pričam o Vašingtonu i Majku. Mi nemamo kada da treniramo. Oni će sada otići kući, sutra će u pola 12 biti ovdje. Naravno da to neće biti jak trening, ali ne mogu da im dam slobodan dan jer imamo u srijedu utakmicu, pa u petak. Sutra treba da dođemo u salu, da pogledamo video, ispričamo malo priču oko Barselone (srijeda), da oni koji imaju sitne probleme vide sa fizioterapeutima i doktorima. To uopšte nije lako. Svaki igrač je bitan i treba sačekati i imati strpljenje. Ti igrači imaju par treninga. Žao mi je što mali Mitar Bošnjaković bio bolestan cijele sedmice. Da nije, igrao bi. Isto kao i Lakić, koji trenira izvanredeno. Sezona je duga, nismo ni na trećini", podsetio je Obradović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!