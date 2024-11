Ja da se izvinim Jokiću? Jeste vidjeli vi njegovu platu... Trener Denvera "pecnuo" Džokera pred svima!

Majkl Meloun smatra da Nikola Jokić igra previše, ali nema namjeru da mu se zbog toga izvinjava. Takav je posao, a našalio se i zbog njegove plate.

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić briljira ove sezone u dresu Denvera i nikad nije više šutirao. Razlog za to su veliki problemi u igri Nagetsa nakon odlaska Kentevijusa Kaldvel-Poupa, kao i povrede Arona Gordona i Džamala Mareja, pa je zato Jokić morao da pruži još veći doprinos nego što je to inače.

Tako u prosjeku ove sezone Jokić igra četiri minuta više nego što je to bilo lane (38 minuta po meču), a nije mu nepoznato ni da je i po 40 minuta na parketu. Prosto, Denver sa njim i bez njega nije ista ekipa, što dobro zna trener Majkl Meloun i drži nekada "Džokera" u igri i duže nego što bi htio, a kako je većina partija koje su odigrali u posljednje vrijeme bila neizvjesna - novinare je zanimalo i šta Somborac kaže na to.

"Da li ste učinili išta da biste se izvinili Nikoli Jokiću jer mora da igra ovoliko minuta u ovim 'razvučenim' utakmicama?", glasilo je pitanje za Melouna poslije pobjede Denvera nad Dalasom (122:120).

Majkl Meloun o plati Nikole Jokić Izvor: YouTube/DNVR Sports

Na to je trener Meloun imao spreman odgovor, prilično duhovit: "Ne, čovječe! Čekajte, jeste li mu vidjeli platu... Hajde, čovječe! Išao sam kod njega, da mu objasnim što ga uvodim u 10. minutu druge četvrtine. Znam da me je pogledao i pitao me je - već? Ali, on je borac i razumije sve...", rekao je Meloun i dodao da je Jokić u posljednje vrijeme imao i dobru pomoć saigrača.

"Moram da kažem, ne znam koliko je to održivo, da Jokić igra 38 ili 40 minuta. A tek deset utakmica smo odigrali ove sezone. Moramo da nađemo način kako da i drugi sa klupe doprinose", rekao je Meloun prije odlaska sa konferencije za medije.

Koliko zarađuje Nikola Jokić?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kada je već "pecnuo" Nikolu Jokića za platu, vrijedi istaći da je Jokić na diobi drugog mjesta u NBA. Jokić će ove godine zaraditi 51.415.938 dolara, koliko će dobiti i Džoel Embid, dok je naplaćeniji Stef Kari sa skoro 56 miliona dolara. U najboljih deset su još Durent, Bil, Lenard, Buker, Džord, Tauns i Džejlin Braun.

Podsjetimo, Jokić je 2022. potpisao petogodišnji ugovor sa Denverom vrijedan 276 miliona dolara i 2027. će imati opciju da "izađe" iz njega i dobije još više novca.

Nikola Jokić igra najbolju sezonu u karijeri

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić je u deset utakmica nove NBA sezone upisao šest tripl-dablova i na jednom meču je oborio sopstveni rekord po broju trojki (sedam). Takođe, njegovu statistiku nikada niko nije imao u prvih deset mečeva sezone i zaista je nevjerovatno da je trenutno na tripl-dabl prosjeku.

Trenutno postiže 29,7 poena po meču uz 13,7 skokova i 11,7 asistencija, a ima i 1,7 ukradenih i 1 blokadu, a dobio je i nagradu za najboljeg igrača nedjelje na Zapadu.