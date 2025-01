Pet godina mi Ataman bio trener i nije me pitao "kako si": Hrvat brutalno iskren o najboljem treneru Evrope

Kruno Simon otkrio je kako izgleda saradnja sa Erginom Atamanom.

Izvor: YouTube/Tribina/Screenshot/MN Press/

Ergina Atamana mnogi nazivaju trenutno najboljim trenerom u Evropi, prije svega zbog onoga što je radio sa Efesom i sada sa Panatinaikosom, međutim nije tajna da su njegove metode - pomalo čudne. To potvrđuje i nekadašnji hrvatski košarkaš Kruno Simon koji je igrao kod njega u Efesu i ističe da je Ataman zaista posebna sorta.

"Igrao sam kod tog čovjeka pet sezona, pet godina mi nije rekao 'bok'. Pet rečenica nismo razmijenili", nasmijao se Simon u podkastu "Tribina".

"Nikad mi Ataman nije rekao kako si. Niti on meni, niti ja njemu. To je skroz čist odnos, ja sam trener - ti si igrač. Mi se uopšte ne svađamo, sa svima je zaista uvuhek bio okej, ali nema nikakav kontakt. Odlučuje samo o svemu i to je to. Na treningu je aktivan, ima konverzacije sa svima, ali van nema nikakav kontakt. Sad kad sam završio karijeru se tek sad čujemo, odemo na kafu", dodao je Simon i izazvao smijeh u studiju.

"To samopouzdanje koje ima, to je enormno, to sam prvi put kod njega osjetio. To ljudi misle da je cirkus, ali stvarno vjeruje u to. Sa strane djeluje da je lud, ali nije lud. Poslije dvije utakmice kad izgubi kaže osvojiće Evroligu. Izgubiš od Žalgirisa u Istanbulu i već pričaju da će mu dati otkaz, a on mrtav ladan najavi da će osvojiti Evroligu. Rekli bi da je lud, a zapravo vjeruje u to."

Ispostavlja se da je često u pravu, pošto je sa Efesom bio prvak 2021. i 2022. godine, pa sa Panatinaikosom 2024.

"Kad se to ostvari, kaže da je bio u pravu. Odlično je bilo trenirati kod njega, imaš svoj život, slobodan si poslije treninga. Više ga ništa drugo ne zanima. Na treningu i utakmici je njegova riječ amin i to je to. Uvijek bira igrače po svom ukusu. Uvijek ima bekove koje igraju pik en rol. Nije mogao Papapetru na trojci, a onda je došao Nan koji je vanserijski igrač. Slaže ekipu prema sebi i očigledno je to ispravno. U prvoj sezoni sa Panatinaikosom je to pokazao sa ekipom koja osam godina nije ušla u plej-of. Ne može biti slučajno", zaključio je Simon.