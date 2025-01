Crvena zvezda demonstrirala silu - 41 razlike u Baru!

Beograđani ubjedljivi u Crnoj Gori.

Crvena zvezda je slavila u 17. kolu ABA lige, nakon što je pobijedila Mornar 110:69. Crveno-bijeli su dobro otvorili meč i tako nastavili do samog kraja, pa gostujući teren nije mogao da pomrsi planove trenera Janisa Sferopulosa. Na kraju, više od 100 poena svjedoči koliko je tim sa Malog Kalemegdana, zapravo, bio razigran u Topolici.

Krenula je Zvezda jako od prvog minuta, a vodio ju je tandem Nikola Kalinić - Džon Braun. Krilo Zvezde dominiralo je spolja, dok je centar bio glavni u reketu, pa su tako izabranici Janisa Sferopulosa još do trećeg minuta stigli do značajne prednosti (12:2). Ipak, nije Zvezda uspjela da održi ritam, u sedmom minutu su se Barani probudili i stigli do izjednačenja, vezali su seriju od 9:0 (17:17) i u potpunosti se rezultatski vratili u meč. Uspjela je Zvezda da konsoliduje redove, trojka Kenana vratila je blagu prednost (24:19), a onda su i poeni Luke Mitrovića ispod koša najavili da su crveno-bijeli ponovo u igri (26:19).

Tako je tim iz Beograda nastavio da dominira i u drugoj dionici do 13. minuta na semaforu je stajalo 34:22, a zadužen za rezultat bio je Filip Petrušev koji je dominirao u reketu rivala. Nastavili su kasnije i drugi da pružaju svoj doprinos, a najvažnije je bilo održavati lagodnu razliku. Dos Santos je razigravao tim, dijelio asistencije, a ostali su za zadatak imali da isprate njegovo kretanje lopte - da su to dobro uradili kaže i rezultat 47:32 je bilo do 17. minuta.

Kako je igrao tim Janisa Sferopulos u prvih 20 minuta vidi se i u statistici. Nijedan igrač nije upisao dvocifreni učinak, a sam tim je ubacio 54 poena do poluvremena. Jedini koji nije došao do poena bio je Miloš Teodosić, ali je organizator igra Crvene zvezde upisao šest asistencija u dotadašnjem toku meča.

Nastavila se dobra igra Crvene zvezde i u daljem toku meča, a razlika se neprestano uvećavala, pa se pitanje pobjednika i nije postavljalo. Petrušev je sredinom treće dionice postao prvi dvocifreni igrač u svom timu, dok je trener Sferopulos veći prostor dao Braunu. Novajlija u tomu je imao svoje role i to je bio idealan trenutak da nadogradi svoju igru i više osjeti loptu i teren.

Svega pet minuta prije kraja meča crveno-bijeli su stigli i do 100 poena, pri rezultatu 97:65 Kenan je pogodio troju, a onda ga je brzo slijedio Davidovac i potvrdio veliku dominaciju gostiju (102:67). Nastavila je Zvezda da uvježbava akcije za buduće utakmice, pa do kraja meča nije spuštala intenzitet igre.

Mornar: Rogić 3, Tomason 5 (5 as), Đoković 5, Runjić 9, Buljević 14 (11 sk), Dženskins 7, Karter 17, Smit 2 (5 sk), Bediako, Bulatović, Peković, Radetić 7.

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer 9, Braun 14, Kenan 17, Teodosić (8 as), Davidovac 6, Mitrović 8 (6 sk), Kalinić 8, Dobrić 11, Bolomboj 6, Petrušev 10, Gedraitis 7, Dos Santos 11.







