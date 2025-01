"Nikola je rekao, taj poraz ga boli kao ništa u životu!": Jokić otvorio dušu, jasno je koliko mu Srbija znači

Nikola Jokić jednostavno drugačije osjeća reprezentaciju, a drugačije klub.

Izvor: MN PRESS

Majk Singer je došao u Srbiju! Do skora novinar, a od skora dio štaba Denver Nagetsa napisao je knjigu o Nikoli Jokiću "Zašto tako ozbiljno", a na promociji je govorio o brojnim događajima koji su obilježili stvaranje ovog biografskog djela. Nakon same promocije govorio je sa novinarima i otkrio šta ga je nateralo da napiše knjigu o Jokiću dok je on još aktivan igrač.

"On je osvojio tri MVP nagrade, titulu u NBA, a većina navijača u u NBA nije imala pojma odakle je došao, zašto se ponaša kako se ponaša, zašto se uvijek šali, da li je ozbiljan ili ne. Što se mene tiče toliko toga o Nikoli se nije znalo. Ja sam imao osnovu od pet godina rada u novinama gdje sam imao priliku da pokažem kakva je osoba, kakav je igrač i kako je unikatan. Ako on može da postavi primjer svim ljudima, da ih ohrabri da se trude, da teže nečemu... Mislim da nije trebalo čekati da završi karijeru da se ispriča ta priča", rekao je Singer srpskim novinarima.

Pitali su ga srpski novinari kakva je ovo knjiga - košarkaška ili ljudska? "Recite mi, morate da pročitate knjigu. Jeste ovo košarkaška priča, ali je i ljudska. On je jako kompleksan, unikatan, pametan, frustrirajući, sve to. Mislim da to niko nije znao, a ja sam to znao iz prve ruke. Znam koliko sam imao sreće da budem tu. Na kraju je sjeo i pričao sa mnom i hvala mu", otkrio je Singer.

Pogledajte 07:07 Majk Singer Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Nije bilo lako sklopiti priču od preko 400 strana, pričao je sa mnogo ljudi i nije to sve bilo lako uklopiti. Ono što jeste bilo lako je natjerati NBA igrače da pričaju o Jokiću! "Bilo je jako teško, pričao sam sa 70 ili 80 ljudi, pričao sam sa oko 30 NBA igrača o Nikoli. Svi ti NBA igrači su jedva čekali da pričaju o njemu. Neki sada kažu da su znali da će biti ovakav, ali nisu. Niko nije znao, ni njegova porodica. Mislim da ni on nije znao. Impresivna je njegova radna etika jer nikada ništa nije jurio, samo je radio. Pratio je rutinu i evo gdje je završio", rekao je on.

Govorio je i o tome koliko mu je žao što u knjigu nije stala priča o Olimpijskim igrama u Parizu, tj. što je knjiga objavljena prije nego što je Nikola otišao na Olimpijske igre. Otkrio je Singer da je na OI navijao za Srbiju, ali i koliko je zapravo Nikola privržen igranju za nacionalni tim.

"Pričao sam i o tome, definitivno je drugi nivo strasti kod Jokića kada igra za nacionalni tim nego kada igra u NBA za Nagetse. Toliko je pritiska na njemu, ako ćeš da igraš onda moraš da se istakneš i mi moramo da uzmemo medalju. To je mnogo da tražite od nekoga ko igra više od 100 mečeva godišnje za Nagetse. Uvijek su tu očekivanja, on ne smije nikoga da iznevjeri, a uvijek uspijeva da prebaci ta očekivanja. Znam da on osjeća ogroman pritisak, ali mislim da to nikad ne bi priznao. Mislim da je ovaj posljednji poraz od SAD opisao kao najtežu utakmicu koju je izgubio. To govori dovoljno o njegovim prioritetima", otkrio je Singer.

U Srbiji su klinci ludi za Nikolom, a kakav je njegov status u Americi? "Mislim da su ljudi u Denveru ludi za Nikolom. Ludi su za njegovim načinom na koji prilazi svom radu, načinu na koji ništa ne uzima previše ozbilno. Obožavaju što ima smisao za humor, obožavaju što kada uzme titulu kaže: 'Niko ne voli svoj posao. Hoču da idem kući. Kad je parada?' Postoji ljudski element u vezi Nikole, to svi cijene. Jer on ne izgleda kao Lebron Džejms ili Janis Adetokumbo. A opet je tako dominantan zbog načina na koji igra. Ako promijeni način na koji ljudi gledaju na igru, razmišljaju o njoj, kakav je to nevjerovatan pečat da se ostavi. A nije ni završio! Svi u Denveru ga obožavaju", naglasio je američki novinar, a na pitanje da li ima više bucmastih klinaca na terenima za basket odgovorio je: "Smiješno je, ali mislim da je tako! Mislim da svako, bez obzira na to kako izgledaš, možeš da postaneš nešto u šta niko nije vjerovao da možeš biti- Ako je to slučaj, nevjerovatno je šta je uradio!"

(MONDO)

BONUS VIDEO: