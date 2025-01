Amerikanac zbog Nikole Jokića došao u Srbiju i potpuno "odlijepio": Navijao sam za "orlove" na OI!

Tvorac knjige o Nikoli Jokiću Majk Singer govorio je o centru iz Sombora i razlogu zašto je odlučio da napiše knjigu o njemu.

Nikola Jokić je već sada ostavio veliki trag u NBA karijeri. A, da to primjećuju i ljudi van košarkaških terena jasno je bilo onog trenutka kad je Majk Singer poželio da napiše knigu o reprezentativcu Srbije. Sada je na predstavljanju iste govorio o razlogu da napiše biografiju, Srbiji i iskustvu koje je doživio dok je stvarao ovo djelo.

Razlog da napiše knjigu bio je jasan: "Radio sam u novinama u Denveru pet godina i osjećao sam da samo donekle razumijem ko je Nikola Jokić. Kada se javila prilika da napišem knjigu, bila je to nevjerovatna čast da podijelim više o njegovoj priči. To je to", rekao je Singer na predstavljanju biografije o Nikoli Jokiću "Zašto tako ozbiljno".

Da bi knjiga bila potpuna, bilo je neophodno da Singer dođe u Srbiji. A, o tome šta ga je iznenadilo rekao je: "Nisam znao šta da očekujem, nisam znao koliko su Srbi gostoprimljivi. Ono što sam našao je zemlja spremna da proslavi vjerovatno najboljeg košarkaša sa ovih prostora. Naišao sam na gostoljubivost i na tome sam vječno zahvalan".

Ideja o nastanku knjige, a potom i samo njego stvaranje bili su zahtjevni. Trebalo je saznati mnogo stvari o Nikoli Jokiću... "Nisam znao koliko je bio lukav i starteški potkovan tokom cijelog detinjstva. Kada je Nikolin tata sa tribina kritikovao Nikolino izvođenje penala. Tata mu je rekao da šutira u širem luku, a on je loptu bacio na vrh sale. Uvijek je pokušavao da se šali, ali uvijek je bio ozbiljan i nekako je živio u tom međuprostoru. I dalje nisam siguran gdje je tačno."

Veliki broj ljudi učetsvovao je u izradi knjige: "Knjiga ne bi bila ni izbliza tako temeljna ni značajna bez Isidorove pomoći, bez Nebojšine, Miškove i bez Markove pomoći koji mi je prevodio i vozio me po Srbiji. Svi ti ljudi su naslikali sliku koju nikada ne bih prikazao da sam samo bio u Denveru".

Govorio je Singer i o sastancima u kafiću Hilton sa Isiodorom Rudićem, Banetom Jokićem i ostalim članovima koji su pomogli u stvaranju. "Moja pretpostavka je da su Isidor, Vlada i Branislav znali da Nikola vrijedi investicije. Vidjeli su u njemu nešto posebno. Iz nekog razloga je vrijedio vremena i ulaganja i stvaranja strategije. A ne kao što je Nikola rekao da su samo htjeli da se druže i piju."

Dolazak u Srbiju predstavljao je nešto posebno za knjigu, objasnio je Singer i šta: "Osnova koju sam pronašao u Srbiji bila je sve. Dala mi je početni zamah da zovem desetine i desetine ljudi u SAD. Kada je Nikola pristao da sjedne sa mnom bilo je to zbog svog truda koji sam uložio u Srbiji. Zaista mi je značilo sve to što su mi ljudi u Srbiji pomogli".

"Najveća sumnja da ću ovo napraviti u nešto opipljivo je kada sam pričao sa jednim od Nikolinih trenera iz Kine. Jer je Marko uspio da spoji tri različite vremenske zone, ali kao što sam rekao Nebojši prije nego što smo počeli ovo je bio projekat u kome mi je bila potrebna svačija pomoć jer Nikola nikada ne bi ispričao svoju priču."

Jednog detalja nema u knjizi. Riječ je o Olimpijskim igrama u Parizu. "Kao što sam saznao kada sam pisao o OI 2016, potpuno je drugi nivo emocija kada on predstavlja svoju reprezentaciju za razliku od Denvera. Tako da mi je sigurno žao što nisam mogao da uključim utakmicu za bronzu koja je bila jedna od najboljih u istoriji košarke, ali samo da kažem da sam navijao za Srbiju", zaključio je tvorac knjige Majk Singer.

