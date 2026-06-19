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Srbija ponovo savladala Rumune

Srbija ponovo savladala Rumune

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Srpska reprezentacija je ovog puta upisala pobjedu razlikom od šest poena.

MONDO.jpg Izvor: MONDO

Reprezentacija Srbije u košarci u kolicima ostvarila je i drugu pobjedu protiv Rumunije. Nakon što su u prvom okršaju trijumfovali 74:24, ovog puta su uknjižili pobjedu razlikom od šest poena (40:34).

Nemanja Tadić sa 12 poena bio je najefikasniji u selekciji "orlova", dok su po devet postigli Dušan Lazarević i Dejan Đurković. Na drugoj strani ubjedljivo najbolji bio je Petru Punga sa 20 ubačenih poena.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Srbija košarka Košarka u kolicima

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