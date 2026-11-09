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Broni Džejms vrijeđao navijačicu na utakmici Lejkersa!

Broni Džejms vrijeđao navijačicu na utakmici Lejkersa!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Broni Džejms je napravio skandal na meču Los Anđeles Lejkersa i Detroit Pistonsa pošto je vrijeđao jednu navijačicu.

Sin Lebrona Džejmsa vrijeđao navijačicu Izvor: X/Courtside Buzz

Pravi skandal smo vidjeli na meču Los Anđeles Lejkersa i Detroit Pistonsa pošto je Broni Džejms napao jednu navijačicu koja je stajala u prvom redu. Imao je sa njom verbalni okršaj, a kamere su uhvatila jedan mali dio

Na njemu se vidi i čuje kako sin Lebrona Džejmsa govori: "Je l' možeš da istrčiš milju? Koliko zarađuješ novca?" I ne samo to, već je osoblje moralo da ga zadrži i da ga pomjeri sa mjesta. Pogledajte taj detalj: 

Svađao se i Ostin Rivs

Nije ovo bilo sve. Ostin Rivs koji je eksplodirao na ovom meču sa 43 poena, 5 skokova i 4 asistencijetakođe je imao sukob sa navijačima u prvim redovima.

Prva zvijezda Lejkersa u nedostatku povređenog Luke Dončića je blistala na terenu. Ipak, vidjeli smo ga u raspravi sa jednim navijačem odmah pored terena i to je takođe privuklo pažnju kamermanima. Pogledajte njegov sudar sa navijačem koji se odigrao usred jednog od napada: 

Zašto je nervozan Broni Džejms?

Vjerovatno jer je prebačen u drugi tim. Sada već 22-godišnji sin Lebrona Džejmsa prebačen je zajedno sa rukijem Kameronom Karom u tim Koačele u razvojnoj ligi nakon što se u prve dvije sezone nije nametnuo. Ove godine je imao statistiku od 0,8 poena po meču u pet utakmica prije nego što je pomjeren u razvojnu ligu.

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Tagovi

Broni Džejms košarka NBA liga

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