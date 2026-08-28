Broni Džejms uživa bez tate Lebrona: Kod Dončića skakao u Bled, pa zaigrao fudbal u dresu velikana

Broni Džejms se na odmoru kupao u jezeru Bled, a sada zaigrao fudbal u dresu Intera

Izvor: Instagram/missjesselmartin/jvando_

Sin Lebrona Džejmsa Broni Džejms provodi posljednje dane odmora uživajući bez svog oca. Najprije je bio u Ljubljani na priprema i "tim-bildingu" Lejkersa u organizaciji Luke Dončića, a po povratku u Los Anđeles uživa igrajući fudbal. Ne američki, već evropski, "soker", kako ga zovu u Sjedinjenim Državama.

U svom prvom ljetu u kojem kao NBA igrač nije saigrač svom ocu Lebronu, novom igraču Filadelfije, Broni je u Sloveniji uživao provodeći se na jezeru Bled, gdje je atraktivno skakao u vodu i plivao.

Pogledajte:

Bronny James front-flipping into the lake in Slovenia



(via: jvando_/IG)pic.twitter.com/VyTkFfyGgY — NBA (@NBA)August 22, 2026

Kada se vratio u El-Ej, Broni je koristio slobodno veče da igra fudbal i da odmori od košarke pred početak septembarskog trening-kampa Lejkersa. Za partiju "sokera", obukao je dres Intera, pokazujući da očigledno prati i zna za evropske velikane tog sporta.

Broni Džejms počeće ovog ljeta svoju treću profesionalnu sezonu u NBA ligi, u ekipi čiji će apsolutni lider biti Luka Dončić. Slovenac se za tu ulogu posebno spremio i drastično smršao ovog ljeta.

Nova sezona u NBA ligi počeće 20. oktobra.