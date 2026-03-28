NBA liga nikad nije vidjela ovako nešto: Lebron Džejms je u centru pažnje, opet ispisao istoriju

Američki košarkaš Lebron Džejms ispisao je istoriju NBA lige jer je asistirao svom sinu Broniju.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su Bruklin Netse i nastavili svoju borbu za treće mjesto na Zapadu NBA lige, a ovaj meč će definitivno biti uspisan u istoriju takmičenja. Iako igraju već drugu sezonu zajedno, košarkaši Lejkersa Lebron i Broni Džejms sada su ispisali istoriju - prvi put se desilo da otac asistira sinu na jednom meču najjače lige na svijetu.

Zapravo, Broni Džejms je imao loptu u rukama i dodao je svom ocu, koji je zaključio da bi "dupli pas" bio najbolje rješenje. Lebron Džejms je vratio loptu do Bronija, a on je nakon finte dodavanja ostao usamljen na liniji za tri poena, probao i pogodio! Bili su to prvi Bronijevi poeni u NBA ligi za koje mu je asistirao njegov otac. Pogledajte kako je to izgledalo:

BRONNY ➡️ LEBRON ➡️ BRONNY



THE FIRST FATHER-SON ASSIST IN NBA HISTORY!pic.twitter.com/qWGcYLayLi — NBA (@NBA)March 28, 2026

Mnoge je iznenadilo kako to da se tek sada prvi put dešava situacija u kojoj Lebron asistira Broniju, pošto je ovo druga sezona u kojoj su saigrači u dresu Los Anđeles Lejkersa. Zapravo, postoji veoma dobro objašnjenje - Broni Džejms je dio karijere proveo u razvojnom timu, Lebron Džejms povremeno nije igrao zbog povreda, a i kada su obojica bili u sastavu nisu istovremeno bili na parketu.

Lebron Džejms je redovno bio jedan od najvažnijih igrača Lejkersa, pa samim tim i oslonac tima u najtežim trenucima. Sa druge strane, Broni Džejms je uglavnom dobijao priliku kada su utakmice već odlučene i kada nema rezultatskog značaja - a tada njegov otac odmara.

Nema sumnje da ćemo i u narednom periodu gledati Lebrona i Bronija u istom NBA timu. Čini se da Lebron Džejms nema namjeru da završi igračku karijeru na kraju ove sezone, a njegov sin se pokazuje kao sasvim pristojna opcija za Lejkerse koji su ga uzeli sa 55. mjesta na draftu prošle godine. Možda bi u istom timu mogli da sačekaju i Lebronovog mlađeg sina Brajsa koji pohađa koledž Arizona.